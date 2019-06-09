В Рось попали пестициды: экологи оценивают масштабы загрязнения

На период проведения анализов в реке запретили купаться и ловить рыбу

Фото: Pixabay

Экологические службы выясняют возможную зону поражения ядохимикатом "Нурали В", который отравил реку Рось в Винницкой области.

Об этом 9 июня сообщил начальник управления экологического контроля государственной экологической инспекции Центрального округа Александр Позняков.

Эксперты взяли пробы воды, чтобы выяснить попало ли вещество в Рось в Корсунском районе. Результаты станут известны 10 июня во время пресс конференции в Корсуне.

На период проведения анализов в Роси запретили купаться и ловить рыбу.

По предварительной информации винницких следователей, водитель Mercedes Sprinter, который перевозил инсектициды не справился с управлением и перевернулся в реку. При этом несколько емкостей с ядом сгорели. На данный момент полицейские устанавливают, произошло это в результате ДТП или их подожгли умышленно.

Также оказалось, что пестициды были краденые, а водитель автомобиля с места аварии скрылся.

Напомним, что Белоцерковская районная администрация предупредила местных жителей, что скоро отрава дойдет до Белоцерковского района.

Мы также писали, что из-за утечки ядохимиката в двух крупных городах – Белой Церкви и Умани – перекроют воду. одоснабжение восстановят, как только экспертиза покажет, что вода пригодная для использования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Рось попали пестициды: экологи оценивают масштабы загрязнения". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"