В Рось попали пестициды: экологи оценивают масштабы загрязнения
На период проведения анализов в реке запретили купаться и ловить рыбу
Экологические службы выясняют возможную зону поражения ядохимикатом "Нурали В", который отравил реку Рось в Винницкой области.
Об этом 9 июня сообщил начальник управления экологического контроля государственной экологической инспекции Центрального округа Александр Позняков.
Эксперты взяли пробы воды, чтобы выяснить попало ли вещество в Рось в Корсунском районе. Результаты станут известны 10 июня во время пресс конференции в Корсуне.
На период проведения анализов в Роси запретили купаться и ловить рыбу.
По предварительной информации винницких следователей, водитель Mercedes Sprinter, который перевозил инсектициды не справился с управлением и перевернулся в реку. При этом несколько емкостей с ядом сгорели. На данный момент полицейские устанавливают, произошло это в результате ДТП или их подожгли умышленно.
Также оказалось, что пестициды были краденые, а водитель автомобиля с места аварии скрылся.
Напомним, что Белоцерковская районная администрация предупредила местных жителей, что скоро отрава дойдет до Белоцерковского района.
Мы также писали, что из-за утечки ядохимиката в двух крупных городах – Белой Церкви и Умани – перекроют воду. одоснабжение восстановят, как только экспертиза покажет, что вода пригодная для использования.
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