Киевлян ждет новое повышение тарифов на газ и тепло

Суммы в платежках планируют изменить с 1 мая, но еще не все решено

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Киевлян ждет новое повышение тарифов на газ и тепло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg 2019-02-20T17:44:00+02:00 Коммуналка Суммы в платежках планируют изменить с 1 мая, но еще не все решено

В Киеве планируют повышение тарифов на газ и отопление с 1 мая. Об этом заявил заместитель председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"С 1 мая – новое повышение цены на газ. Также происходит корректировка тарифа на отпуск тепловой электроэнергии на ТЭЦ", – анонсировал Пантелеев.

Пантелеев также подчеркнул важность утверждения нового тарифа на тепло в Киеве до 1 мая. При этом в январе 2019 года тарифы на централизованное отопление в Киеве в среднем выросли на 40%, а в некоторых случаях рост достиг 60%.

"До 1 мая мы должны иметь новый тариф на тепло. Поскольку с 1 мая начинается правовая коллизия, вступает в силу новый закон о ЖКХ, и в нем название услуг и название тепловой энергии совсем отличается от того, на которое НКРЭКУ имеет полномочия утверждать тариф. С этим казусом никто не знает, что делать", – сказал Пантелеев.

Повышение тарифов планируется не только в столице. Министр соцполитики Андрей Рева ранее заявил, что с 1 мая цена газа для населения по всей Украине вырастет на 20%. Однако в Киеве, как отметил Пантелеев, уже прошли первые общественные слушания по новому тарифу.

Впрочем, с майским всеукраинским повышением тарифов на газ, а соответственно и на отопление, еще не все решено. По словам Ревы, рост тарифов предусмотрен специальной формулой, по которой проводятся расчеты. Однако будет ли она применяться в дальнейшем, зависит "от многих факторов", в том числе, от темпов экономического роста.

"Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров. Это постановление устанавливает цену в соответствии с расчетом по формуле. ... Формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей [рыночной] цены на газ. Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше", - пояснял Рева.

Если формула и тарифы на транспортировку и поставку газа сохранятся на нынешнем уровне, конечная цена на газ для населения и тепловиков с 1 мая может составить около 9850 грн за тысячу кубометров.

Кроме того, Украина продолжает обсуждать вопрос повышения тарифов на газ с Международным валютным фондом (МВФ). Министр финансов Оксана Маркарова уже напоминала, что МВФ рекомендует Украине повысить тарифы на газ для населения до рыночного уровня. Расходы на "коммуналку" малообеспеченных украинцам советуют компенсировать за счет программы адресных субсидий.

Напомним, с 1 ноября 2018 в Украине уже повысились цены на газ для населения - на 23,5%. Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС.

В Кабмине обещали, что тарифы останутся такими до конца нынешнего отопительного сезона, то есть до весны 2019 года. Так что повышение цены с 1 мая не противоречит планам правительства.

На днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман также объяснил, что повышение цены на газ стало вынужденным шагом. По словам главы правительства, альтернативой росту цен на газ был только дефолт. К слову, в государственном бюджете на 2019 год уже прописано, что повышение цен на газ в Украине обеспечит дополнительный ресурс в сумме 9 млрд гривен.

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