Снос МАФов в Киеве: как выглядит ж/д вокзал без киосков (фото)

Шесть конструкций снесли накануне ночью, еще ряд владельцев киосков обязали немедленно их демонтировать

Фото: solor.gov.ua

У Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве снесли незаконные киоски. Об этом сообщает пресс-служба Соломенской районной государственной в городе Киеве администрации.

"Шесть МАФов снесли накануне ночью после выездного обследования и.о. председателя Соломенской РГА и директора Департамента городского благоустройства прилегающих к главным железнодорожным воротам Киева территорий", - говорится в сообщении.

На владельцев киосков, которые не предоставили разрешительную документацию на размещение, составили соответствующие предписания и обязали немедленно демонтировать конструкции.

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Напомним, зимой киевляне и гости столицы жаловались на толпы попрошаек и бездомных на вокзале. А также на огромное количество киосков и палаток, из-за которых невозможно пройти к метро и остановкам общественного транспорта. Весной все киоски убрали, но возле наземного перехода к скоростному трамваю вместо МАФов остались кучи мусора. При этом в Соломенской районной государственной администрации предложили бороться с бездомными, которые живут на Южном вокзале, с помощью дополнительных патрулей полиции и медиков. "Сегодня" побывали на вокзале и посмотрели, как сейчас обстоят дела.

Отметим, что в конце января на Центральном ж/д вокзале Киева топ-чиновники страны и города провели показательное совещание. И пообещали навести там идеальный порядок ко Дню Киева. В феврале и мае "Сегодня" уже подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

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