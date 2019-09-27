Старт отопительного сезона в Киеве: в КГГА рассказали условия для включения тепла в домах

Иллюстрация / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Киев готов начать отопительный сезон. Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

"Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. Подача тепловой энергии в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней", – отметил Дмитрий Науменко.

Он также отметил, что глобальных проблем, которые могут помешать устойчивому вхождению в отопительный сезон, в Киеве нет. Подготовка городского хозяйства к прохождению отопительного периода 2019-2020 года в Киеве осуществляется в установленном порядке в соответствии с утвержденным планом.

Ранее сообщалось, что готовность Киева к запуску отопительного сезона составляет 97%, а по индивидуальным заявкам уже со следующей недели могут запускаться учреждения социальной сферы.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в отличие от прошлого отопительного сезона, тарифы на тепло в этом сезоне не изменятся. "Предусловий для повышения тарифов нет, это не планируется", – сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Между тем в этом году тепловое хозяйство столицы ждет немало изменений, которые коснутся каждого жителя города. "Сегодня" узнали, как Киев готовится к отопительному сезону и что хотят изменить коммунальщики, чтобы согревать столицу зимой лучше и дешевле.

Также сообщалось, что пока Украина активно копит газ в подземных хранилищах, "Нафтогаз Украины" начал публиковать данные о тепловиках, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона. При этом накануне старта отопительного сезона в Украине эксперты в сфере энергетики заявляют, что в стране не хватает угля.

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