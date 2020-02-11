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В Киеве на трех улицах чинят водопровод: где сейчас нет воды

11 февраля, 12:03

В «Киевводоканале» рассказали о сроках ремонта поломок

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на трех улицах произошли поломки на водопроводе. Сейчас аварийные бригады "Киевводоканала" временно отключили водоснабжение и проводят ремонты по следующим адресам:

  • ул. Квитки Цисык, 50;
  • ул. Лесная, 39;
  • ул. Чернобыльская, 19а

По данным коммунального предприятия, ориентировочный срок выполнения работ – 1 сутки.

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Ранее в Киеве в ночь на четверг, 6 февраля, произошел прорыв на водопроводе, из-за которого несколько домов в центре столицы остались без воды. По словам коммунальщиков, они смогли бы оперативнее справиться с аварией, если бы не ларек, который оказался установлен над большой трубой. "Такая халатность владельцев МАФов уже не впервые усложняет нам работу, а жители близлежащих домов по этой причине дольше остаются без воды", – пожаловались коммунальщики.

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Фото: Смирнов Владимир

Как сообщалось, в Киеве снова повысят тарифы на холодную воду. Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 грн. Ранее новости "Сегодня" подробно писали о новых тарифах на воду.

Также в "Киевводоканале" показали пример платежек, в которых уже с января указываются ежеквартальные взносы для потребителей в многоквартирных домах.

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Киев водоснабжение киевводоканал коммунальщики без воды

Источник: Сегодня

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