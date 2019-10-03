В Киеве начали устанавливать тепловые счетчики с сигнализацией – фото

Новые счетчики поставят в тех домах, где их украли или повредили

Фото: КГГА

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В столице коммунальщики начали устанавливать счетчики тепла с охранной системой, чтобы предотвратить кражи. Уже в ближайшие дни планируют установить счетчики с сигнализацией в 13 жилых домах, где эти счетчики были украдены или сломаны.

"В Киеве 11,2 тысячи многоэтажных домов. Из них 90% оснащены домовыми тепловыми счетчиками. Ведь счетчик дает возможность жителям платить за отопление на 20-30% меньше. Особенно эта разница ощутима в так называемые переходные периоды – в первые и последние месяцы отопительного сезона. Установка охранной системы счетчика осуществляется на основании решения общего собрания жильцов многоквартирного дома. При этом жителям необходимо будет только платить ежемесячную абонплату за охранную сигнализацию", – рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, инспектируя установки счетчика и охранной сигнализации в доме на улице Данькевича, 7-А (Деснянский район).

Установка и оснащение домов охраной осуществляется за средства Киеврады, которые из бюджета города направлены в уставный фонд коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Чтобы установить счетчик с охраной необходимо:

создать инициативную группу и принять решение о возобновлении счетчика поутвержденному алгоритму; провести общедомовые собрания, на которых могут присутствовать представители структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (для этого предварительно необходимо обратиться по адресу ул. Жилянская, 83/53) после проведения собрания направить протокол в структурное подразделение "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (по адресу ул. Жилянская, 83/53). С момента обращения с соответствующим протоколом собрания, ориентировочно в течение 5-6 недель, будет установлен прибор учета.

Как сообщалось, Киев готов начать отопительный сезон. С понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам началось подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

Между тем в этом году тепловое хозяйство столицы ждет немало изменений, которые коснутся каждого жителя города. "Сегодня" узнали, как Киев готовится к отопительному сезону и что хотят изменить коммунальщики, чтобы согревать столицу зимой лучше и дешевле.

Также сообщалось, что пока Украина активно копит газ в подземных хранилищах, "Нафтогаз Украины" начал публиковать данные о тепловиках, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона. При этом накануне старта отопительного сезона в Украине эксперты в сфере энергетики заявляют, что в стране не хватает угля.

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