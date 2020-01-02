Итоги года в Киеве: каких зданий больше нет в городе

Дома сносили под предлогом "реставрации" и несмотря на запреты судов и властей

Фото: Елисей Ходоловский/bzh.life/

Жизнь в Киеве не стоит на месте и время неумолимо к его "старожилам" – домам исторической застройки. Исчезновение старинных зданий порой остается незамеченным, а иногда вызывают протесты и негодование. Отношение к сносу домов, переживших войны и революции, у жителей столицы по-прежнему неоднозначное: с одной стороны, от ветхих строений городу – ни пользы, ни украшения, с другой – приведенные в порядок и отреставрированные, они могли бы стать настоящими достопримечательностями, героями экскурсий и уникальными архитектурными находками, которых нет в других городах.

В 2019-м город потерял еще несколько старых зданий. Большинство из них ушли под снос официально, с разрешения властей, и вскоре на их месте появятся современные небоскребы. Другие же были снесены незаконно, вопреки судебным запретам. А еще одно пало жертвой "реставраторов". Сайт "Сегодня" вспоминает исторические здания, которые мы потеряли в уходящем году.

Усадьба на ул. Лабораторной, 9-Б

Фото: kyiv-heritage.com

В центре Киева в ноябре застройщики снесли памятник архитектуры и градостроительства местного значения – старинную усадьбу 19 века, расположенную неподалеку от метро "Дворец Украина".

Известно, что с 2017 года зданием владеет девелоперская компания. В январе они смогли через суд, по причине "несоответствия критериям аутентичности", отменить охраняемый статус этого дома, который он получил в 2010 году от Министерства культуры и туризма Украины. При этом, в октябре Верховный Суд открыл кассационное производство по делу о снятии с этой усадьбы статуса памятника архитектуры. Но застройщик, несмотря на действующие предписания о запрете сноса, полностью уничтожил историческое здание ради строительства. В КГГА заявили о намерении обратиться в полицию, но утраченное здание, разумеется, это не вернет.

Фото: kyiv-heritage.com

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Отметим, что уничтоженная усадьба до сих пор находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины. Что должно появиться на ее месте – неизвестно. Как утверждают жители соседнего дома, жилой небоскреб, который строят вплотную к историческим домам, до сих пор не имеет места для паркинга и внутреннего двора.

Здание водонасосной станции на улице Большая Васильковская, 137

В апреле 2019-го в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание, построенное еще в 1908 году.

Водонасосная станция была создана для обслуживания артезианских источников пробуренных в пойме Лыбеди. Здание капитально отремонтировали в конце 1990-х годов и использовали по назначению. Решение о сносе здания подписали в КГГА 14 марта этого года.

На месте уникального здания выстроят жилой комплекс в высоту от 6 до 15 этажей с подземными паркингами. Кстати, по соседству на улице Большой Васильковской, 141 снесли еще одно историческое здание 1930-х годов в стиле конструктивизма – помещение тяговой подстанции. Его территорию тоже отдали под застройку жилыми комплексами.

Дом Артинова (улица Притисско-Никольская, 5)

Небольшое каменное здание 1809-1811 года постройки, по данным КГГА, должны были отреставрировать, но в итоге в октябре 2019-го разобрали дотла. Здание находилось на территории Флоровского монастыря (16 келья) и пребывало на балансе Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий.

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Фото: kyiv-heritage.com

Дом был оформлен в стиле классицизма и являлся ярким образцом гражданской жилой архитектуры Киева начала 19 века. В советское время дом использовался как гражданский жилой. Не раз перепланировался. Пристройку середины 19 века к северному фасаду разобрали.

"Работы здесь сверхсложные, поскольку придется сначала разобрать некоторые стены и снова собрать. На проведение полной реставрации дома Артинова нужно около 2 лет", – сообщил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Фото: kyiv-heritage.com

Стоимость проведения полной реставрации дома Артинова составляет около 8 млн грн.

Ранее в 2019-м киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Также, в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", прошла реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

Кроме того, Апелляционный суд не разрешил застройщику узаконить права собственности на отдельные квартиры в доме на улице Нижний Вал, 27-29 в столице. А позже судьи постановили, что четыре верхних этажа скандального "дома-монстра" необходимо снести.

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