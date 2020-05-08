Как в Киеве проверяют ларьки с кофе (фото)

Продавцам кофе в парке запретили работать, но в целом нарушений почти нет

Представители КГГА совместно с Муниципальной охраной провели рейд по соблюдению противоэпидемических требований в ларьках, которые продают фастфуд и напитки, сообщили в горадминистрации.

"Во время рейда обнаружили работу МАФов в парке Шевченко, но после короткого разговора, продавцы закрыли киоск. Будем на днях проверять, чтобы они не возобновили работу до завершения запрета на посещение парков. Ведь работа МАФов в местах, ограниченных для посещения, в частности, в парках, – не допускается. В целом тенденция неплохая: владельцы МАФов инструктируют продавцов, поэтому в большинстве случаев нарушений нет", – сообщил советник киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он отметил, что в течение действия карантина представители КГГА будут проводить проверки соблюдения противоэпидемических требований.

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Ранее в Киеве утвердили требования для работы ларьков, которые готовят и продают еду и напитки на вынос. Так, работать могут только МАФы, где приготовление осуществляется внутри, без доступа потребителей, а продажа – через специально оборудованное окошко выдачи. На входах должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей.

В МАФах должны придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий – масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции и тому подобное.

Напомним, власти с 5 мая дня разрешили торговцам продавать кофе на вынос. В парке "Позняки" открылись сразу три киоска, которые были закрыты на время карантина. Любители напитка выстроились в очередь. По словам покупателей, цены на кофе и напитки на его основе с разными добавками не изменились, оставшись такими же, как и до карантина.

Кстати, открылись первые кофейные киоски на Майдане и Крещатике. Те, кто пробовал тут кофе, говорят, что цены на напиток не изменились, а бариста соблюдают все санитарные нормы и требования КГГА.

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