Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Как в Киеве проверяют ларьки с кофе (фото)

8 мая, 02:40

Мила Князьская-Ханова

Продавцам кофе в парке запретили работать, но в целом нарушений почти нет

Представители КГГА совместно с Муниципальной охраной провели рейд по соблюдению противоэпидемических требований в ларьках, которые продают фастфуд и напитки, сообщили в горадминистрации.

"Во время рейда обнаружили работу МАФов в парке Шевченко, но после короткого разговора, продавцы закрыли киоск. Будем на днях проверять, чтобы они не возобновили работу до завершения запрета на посещение парков. Ведь работа МАФов в местах, ограниченных для посещения, в частности, в парках, – не допускается. В целом тенденция неплохая: владельцы МАФов инструктируют продавцов, поэтому в большинстве случаев нарушений нет", – сообщил советник киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он отметил, что в течение действия карантина представители КГГА будут проводить проверки соблюдения противоэпидемических требований.

Реклама

Ранее в Киеве утвердили требования для работы ларьков, которые готовят и продают еду и напитки на вынос. Так, работать могут только МАФы, где приготовление осуществляется внутри, без доступа потребителей, а продажа – через специально оборудованное окошко выдачи. На входах должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей.

В МАФах должны придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий – масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции и тому подобное.

Напомним, власти с 5 мая дня разрешили торговцам продавать кофе на вынос. В парке "Позняки" открылись сразу три киоска, которые были закрыты на время карантина. Любители напитка выстроились в очередь. По словам покупателей, цены на кофе и напитки на его основе с разными добавками не изменились, оставшись такими же, как и до карантина.

Кстати, открылись первые кофейные киоски на Майдане и Крещатике. Те, кто пробовал тут кофе, говорят, что цены на напиток не изменились, а бариста соблюдают все санитарные нормы и требования КГГА.

Реклама

Также мы писали, что Кабмин запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии, что стало возможным благодаря снижению Национальным банком учетной ставки. Тем временем в Киеве запустили флешмоб в поддержку малого и среднего бизнеса украинских ветеранов. А еще сайт "Сегодня" узнавал, как выживают работники и владельцы небольших торговых точек в Киеве.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КГГА карантин кофе напитки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
"Комендантский час" снова вводят в Киевской областиДругие новости
В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)
В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...