Карантин в Киеве: где все еще можно посмотреть кино

Письма о необходимости приостановить работу получили все кинозалы, но закрылись далеко не все

Киевляне, несмотря на карантин, пока не готовы отказаться от возможности сходить в кино. Правда, всем городским кинотеатрам столицы были направлены письма о временном приостановлении работы из-за введения в городе ограничений на проведение массовых мероприятий, заверили сайт "Сегодня" в департаменте культуры КГГА.

"Все кинотеатры должны быть закрыты. Коммунальные кинотеатры – закрыты, они не работают. Что касается частных кинотеатров, то у нас есть заявления от двух крупных сетей "Мультиплекс" и "Одесса-Кино" о том, что они не работают. Про всех остальных я вам не могу сказать, у меня нет этой информации. Они мне не докладывают о своих решениях", – рассказала сайту "Сегодня" Диана Попова, директор департамента культуры КГГА.

Между тем в кинотеатре "Баттерфляй DeLuxe" на улице Антоновича сайту "Сегодня" сообщили, что кинотеатр работает и сегодня можно приобрести билеты на все киносеансы.

"Мы работаем. На все сеансы есть билеты. Такое решение приняло руководство. По крайней мере, сегодня точно будем работать, а что будет завтра – трудно сказать. Как обстоят дела во всей сети, я не знаю", – сообщила нам собеседница.

Мы решили посетить этот кинотеатр. На входе припарковано много автомобилей – рядом размещены офисные и торговые центры. Даже заметили нескольких мужчин в медицинских масках на лицах. В фойе кинотеатра на удивление пусто, только двое посетителей на баре.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Для просмотра кинокартин тут оборудованы три зала. Девушка на кассе явно нервничала. Говорила: они то работают, то закрыты.

"Мы открыты – вот на стене расписание сеансов. Но людей очень мало и не все киносеансы идут. В этом помещении помимо кинотеатра есть почта и маникюрный салон, а также бар. Поэтому и работаем. Ведь посещение баров еще не запрещено. Будем ли работать завтра? Скорее всего нет. Решение еще не принято руководством", – пояснила администратор.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

По словам главы департамента культуры КГГА, письма о закрытии на время введения карантина получили все столичные кинотеатры.

"Меры по отношению к нарушителям может принимать исключительно только полиция, и только в рамках закона", – говорит Диана Попова.

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что проводят соответствующие проверки.

"Наши территориальные подразделения проверяют, как выполняются распоряжение властей о введении карантина. Проверяют торгово-развлекательные центры и кинотеатры. Пока нет информации о выявленных нарушениях. Но мы реагируем на сообщения граждан, которые сообщают, например, о работающем кинотеатре", – рассказали в полиции Киева.

Там пока не смогли предоставить информацию о результатах проверок, поскольку начали проводить их только сегодня.

"Скорее всего, общая информация о результатах таких проверок появится уже завтра", – добавляют в полиции.

Ранее мы сообщали, что кинотеатр "Жовтень" с 12 марта закрыт для кинозрителей: у его двери стоит табличка, извещающая о том, что он не работает, а по всем вопросам советуют обращаться к администрации в телефонном режиме.

Отметим, что в Киеве с 12 марта вступило в действие ограничение на проведение массовых мероприятий, а все учебные заведения закрылись на карантин. Во многих офисах заговорили о возможности работать в ближайшие три недели из дома. Однако сегодня на улицах и в кафе столицы по-прежнему многолюдно, на обочинах в районах офисных центров – множество машин, а в некоторых школах даже можно встретить детей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пригрозил административной и уголовной ответственностью организациям и учреждениям, которые не придерживаются введенных с 12 марта в столице противоэпидемических ограничений.

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