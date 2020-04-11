Карантин в Киеве: парки и скверы взяли под охрану от любителей прогулок

Мэр рассказал о новых ограничениях для защиты от вируса

В эти выходные, столичные правоохранители будут нести усиленную службу для контроля за соблюдением ограничений в столице.

"Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать", -предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он отметил, что для предотвращения распространения коронавируса в городе на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы принял решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого", – рассказал Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева рассказал, что в столице не будут вводить комендантский час.

Между тем, о такой мере в связи с распространением коронавирусной инфекции заявили власти ряда областей Украины. Так, не выходить из дома в ближайшие выходные – 11 и 12 марта – настоятельно просят жителей Черновицкой, Волынской и Закарпатской областей.

Власти Киевской области также рекомендуют руководителям городов ограничить передвижение граждан в выходные и праздничные дни. Так, и.о. главы КОДА Василий Володин заявил, что если люди в выходные и праздничные дни не будут соблюдать ограничительные меры, то карантин может затянуться до осени. По состоянию на 10 апреля в области зарегистрировано 140 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что именно благодаря карантинным мерам нашей стране удается сдерживать вирус.

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