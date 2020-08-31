Киев может перейти в "оранжевую" зону карантина: предприятия уже готовятся

В Киеве стремительно растет количество инфицированных на коронавирус, а также наблюдается рост тяжелых больных. За минувшие сутки в Киеве вирус обнаружили в 277 человек. Шестеро больных умерли. Сайт "Сегодня" выяснял, в какую зону опасности может попасть Киев, расспросив об этом Олега Рубана, главу Госпродпотребслужбы столицы.

"Город готовится увеличить свою госпитальную базу. Думаю, на этой неделе это будет сделано – откроют новые базы. Надеюсь нам удастся справиться с потоком больных. Он прогрессивно растет. На сегодняшний день нам необходимо дополнительно 2, 5 тысячи койко-мест. А через неделю этого может оказаться недостаточно и нужно будет увеличивать коечный фонд. На данный момент мы перепрофилируем две городские больницы под прием больных", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Он отмечает, что сейчас в городе проводятся комплексные профилактические мероприятия с контактными лицами, чтобы не допустить распространения инфекции в организованных трудовых коллективах.

"С пятницы по решению города и Кабмина мы начали использовать систему контроля "Дія" за людьми, которые контактировали с инфицированным человеком. Мы будем жестко вести контроль за контактными людьми и не допускать распространения инфекции. Местные органы власти могут пользоваться этой системой. Раньше ее применяли для тех, кто вернулся из зарубежной поездки в Украину, теперь к системе будем подключать контактных лиц, чтобы контролировать распространение инфекции", – добавляет Олег Рубан.

Такие жесткие меры обусловлены тем, что Киев постепенно приближается к "оранжевой" зоне опасности.

"Да, Киев приближается к "оранжевой" зоне опасности. Думаю, в ней мы и будем находиться определенное время. Все предприятия и организации в городе готовятся к пребыванию в этой зоне и планируют свою работу в условиях повышенной заболеваемости. Под запертом будут культурно-массовые и спортивные мероприятия. Все остальное, в том числе транспорт, будет работать, как и раньше, но с усилением мер безопасности", – добавляет Олег Рубан.

В Киевской городской государственной администрации отмечают, что не допустить коллапса медицины и строгих ограничений в столице можно только соблюдая необходимые правила. Жители Киева должны носить маски, соблюдать дистанцию, регулярно пользоваться антисептиком и избегание мест большого скопления людей.

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