Киевлянам обещают снегопад и похолодание до -10 градусов

К концу недели и дневная, и ночная температура в столице будет ниже нуля

Фото: Андрей Пындык / Фото: Сегодня

В Киеве на этой неделе весенняя погода сменится осадками и похолоданием. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник, 4 февраля, в столице ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет до +3...+5 градусов, ночью будет -1...+1 градус.

В среду, 5 февраля, синоптики прогнозируют снегопад. Днем будет +1...-1 градус, ночью обещают также +1...-1 градус.

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В четверг, 6 февраля, также обещают снег, температура воздуха днем снизится до -1...-3 градусов, а ночью прогнозируют до -5...-7 градусов.

В пятницу, 7 февраля, снежная погода сохранится, днем обещают до -3...-5 градусов, ночью будет -5...-7 градусов.

В субботу, 8 февраля, осадков уже не будет, однако дневная температура поднимется только до -3...-5 градусов, а ночью обещают -8...-10 градусов.

Напомним, метеорологи зафиксировали первый температурный рекорд февраля в Киеве. Так, 2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

Ранее сообщалось, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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