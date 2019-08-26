Количество "минирований" в Киеве увеличилось в несколько раз – ГСЧС

Всего за 2019 год спасатели Киева выезжали на вызовы 493 раза

В Киеве за последний год количество выездов спасателей на проверку сообщений о минировании возросло в 3,9 раза. Об этом говорится в сообщении столичного управления Государственной чрезвычайной службы Украины на странице в Facebook.

Так, за неделю, 19-25 августа, спасатели Киева осуществили четыре выезда для отработки информации о минировании объектов города.

"Всего за 2019 год осуществлено 493 выезда по заявкам (за аналогичный период 2018 года – 126 выездов) о минировании объектов г. Киева", – говорится в сообщении.

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Недавно мы сообщали, как в столичную полицию поступило анонимное сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский". Стражи порядка эвакуировали людей с Центрального и Южного вокзалов.

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Также, аанее в столице поймали очередного "минера" Центрального железнодорожного вокзала . Ему сообщено о подозрении.

Ранее киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской . Кроме того, столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины , который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку . Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрыво-техническая служба МВД – прилегающей территории.

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