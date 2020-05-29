Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, в каких больницах заразились врачи

За время пандемии в столице COVID-19 обнаружили у 182 медиков

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 56 человек. Из них 17 – медики. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших: 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет и три девочки, которым 4, 8 и 9 лет. А также – 29 мужчин от 26 до 67 лет и шесть мальчиков – от 2 до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус преодолели 597 жителей города. А больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 12, Деснянском – 9 и в Голосеевском и Дарницком районах – по 6 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Также мэр Киева Виталий Кличко обнародовал данные о том, в каких больницах города за время пандемии заболело больше всего медиков, комментируя ситуацию в больнице скорой помощи.

"Отмечу, что за время пандемии всего случаев заболевания коронавирус среди медиков зафиксировали: в городской больнице № 3 – 89 человек; в больнице № 8 – 44 медика, в Центре экстренной медицины – 26 работников скорой помощи. И в Александровской больнице – 23 медики. Это, подчеркну, выявлены случаи за весь период пандемии. То есть с марта месяца. И часть медицинских работников уже выздоровели. Количество инфицированных медиков мы публикуем каждый день", – сказал Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что людей с коронавирусом в больницы скорой помощи обнаруживали в течение последних двух недель и эти случаи попадали в общую статистику.

"На сегодняшний день в этом медучреждении целом выявлено 21 медработника, инфицированного коронавируса. Но обнаружили их не за один день, а в течение последних двух недель. И эти случаи попадали в общую статистику, которую мы публикуем ежедневно ", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что более 14 процентов от всех больных жителей Киева – это медики. На сегодня – 420 медработников. И заразились большинство из них на работе.

"Больница скорой помощи оказывает помощь пациентам, попадают в медучреждение в экстренных ситуациях. И врачи могут не знать, что работают с больным коронавирусом. Когда нет времени на тестирование, потому что жизнь человека висит на волоске", – сказал Виталий Кличко.

В целом, за прошедшие сутки, по состоянию на утро 29 мая, в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии – 65 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, по данным на утро 28 мая, в столице коронавирусная инфекция была обнаружена у 11 медиков. А в Харьковской области выплатят помощь каждому медику региона, заболевшему COVID-19, в размере 10 тысяч гривен.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

Также сообщалось, что заместителя главы Одесской ОГА уволили из-за задержки доплат медикам. Чиновник отвечал за социальные и медицинские проблемы региона, но не справился со своими обязанностями в такой важный период.

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