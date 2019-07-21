На одном из избирательных участков в Киеве образовались очереди

Члены комиссии решили "оптимизировать" работу, не подписывая сразу контрольные талоны

Фото: "Опора".

В Киеве на участке 800146 (212 округ на Дарнице) члены комиссии сначала выдавали бюллетени, а потом заполняли оторванные от них контрольные талоны. При этом на участке образовались очереди. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

"Участок расположен по адресу ул. Гмыри, 2В. Здесь основной массив избирателей пришелся на двух членов комиссии, потому что в перечень адресов, по которым они выдавали бюллетени, попал большой жилой дом. И если к другим столам избиратели почти не подходили, то здесь образовалась длинная очередь, хвост которой достигал до улицы", – говорится в сообщении.

Люди раздражались, и, чтобы ускорить процесс, члены УИК решили его улучшить, не подписывая сразу контрольные талоны.

В "Опоре" подчеркнули, что такая инициатива противоречит процедуре выдачи бюллетеней, которая регламентирована законом.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области. В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.

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