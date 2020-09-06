Спасение блудного попугая в Киеве: после двух месяцев жизни с голубями его вернули хозяевам

Киевлян взволновала история с попугаем, который улетел от своих хозяев и поселился в районе станции метро "Осокорки", где проживал вместе с голубями почти два месяца. И просто чудо, что птица уцелела в условиях мегаполиса. На днях его удалось поймать, а приманкой послужила самка такой же породы корелла, которую посадили в клетку возле ловушки.

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Сайт "Сегодня" пообщался с девушкой, которой удалось поймать птичку. Оказывается, она настолько обожает попугаев породы корелла, что, узнав о беглеце, немедленно отправилась на его поиски.

Фото: https://www.facebook.com/mybirb/

"У меня была такая же девочка по имени Корика. Я ее выкормила фактически с яйца, но она умерла, когда ей было три месяца. Знаете, тогда что-то очень важное умерло вместе с ней в душе, но ее страничку в социальных сетях по просьбе друзей решила продолжать вести. Моя любовь к птицам и попугаям, особенно кореллам, не позволяет стоять в стороне. Мама переслала мне чей-то пост, и я сразу же приняла решение вырвать кореллыша из лап уличной опасности", – рассказывает сайту "Сегодня" Светлана.

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Фото: https://www.facebook.com/mybirb/

Точного места обитания птицы в постах не было указанно, только общие координаты: ТЦ Аркадия, Осокорки.

"Мы решили приманить голубей с надеждой на его компанию, но тщетно. Я разочаровалась. Сказала: "Мама, люди вечно врут с целью какой-то интриги..." И, уже подходя к машине, я попросила маму отдать остатки хлеба голубям. Когда она бросала крохи, я услышала до глубины души знакомое птичье ликование – он, словно маленькое солнышко, лучик света, ангелок, появился в небе и летел в нашу сторону, как будто радостно крича: "Я здесь! Вот он я!". Никогда не забуду этого момента", – вспоминает Светлана.

Видео: facebook.com/mybirb/

Увы, но в тот раз поймать попугая-беглеца девушке с мамой не удалось. Хотя они пытались накрыть попугайчика покрывалом, заманить в открытую клетку. Но птичка не поддавалась и все время улетала.

"Мне стало очень грустно, жалко малыша. Близятся холода, вокруг сплошная опасность – вороны, сороки. Но самое ужасное – болезни, которые он мог подхватить, живя на улице... Уже приехав домой, я решилась на новую попытку поймать беглеца. Я нашла в интернете приблизительный видеонабросок ловушки и решилась на еще одну попытку", – делится воспоминаниями Светлана.

К тому же ей на страничку My Birb написали люди о просьбе спасти малыша, поскольку девушка хорошо ладит с птицами. Кстати, Светлана делает специальные поводки для попугаев, чтобы можно было с ними выходить на прогулки.

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Фото: https://www.facebook.com/mybirb/

"На следующий день, готовясь к поимке, мне пришла в голову мысль взять с собой мою Перчи – как приманку. Пришлось ее зафиксировать на поводке в открытой клетке, чтобы беглец зашел внутрь. Коробку для ловушки купила на почте, взяли все необходимое "допоборудование" и поехали в район Осокорков. Когда сооружала ловушку, оказалось, что наш птенчик сидит на ветке дерева. И это была настоящая удача, нам не пришлось его искать. Мы приготовили "обаятельную приманку", я поставила ловушку и затаилась под деревом. С собой взяла аудиозапись криков моих попугаев, чтобы привлечь его внимание, и спрятала колонку возле клетки. Включила запись, насыпала зерна, Перчи начала подавать знаки в его сторону. Но... он оставался равнодушным", – рассказывает нам Светлана.

"Ловцы" решили приманить голубей, но подальше от Перчи, чтобы не подхватила болезнь от них. Голуби прилетели и сработал стадный инстинкт – попугай слетел к стае с дерева, увидел самочку Перчи в клетке, заинтересовался и прыгнул на клетку.

Видео: facebook.com/mybirb

"Мне пришлось сидеть тихо, внимательно и терпеливо ждать момент. Прошло два часа! У нас даже появились зрители за спинами. Все хотели, чтобы попугай зашел в клетку, но он как знал, что это ловушка! Потоптавшись два часа на клетке, он решил разведать, что за ящик рядом. Прыгнул на коробку, потоптался, еще потоптался, спрыгнул вниз. Все это время при каждом его приближении к открытой дверце клетки или входу в ловушку мое сердце подпрыгивало вверх и стремительно летело в пропасть разочарования, когда он отступал", – рассказывает нам Светлана.

Она добавляет, что все это время чувствовала себя натянутой струной, все внимание было приковано к каждому движению попугайчика.

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Фото: https://www.facebook.com/mybirb/

"И тут настал тот момент, когда внутри голос сказал – закрывай! И опа – ястреб в гнезде! Моему счастью не было предела! Малыш спасен!", – рассказывает нам девушка.

Видео: facebook.com/mybirb

Теперь приключения Бегуши, а именно так планирует назвать его Светлана, закончились. Его старые хозяева плохо его искали, а птица нашла свой новый дом.

Фото: https://www.facebook.com/mybirb/

Впрочем, по словам Светланы, ее Бегуша таки заболел после длительного пребывания на улице и общения с голубями.

"Теперь нам предстоит длительное лечение под руководством и присмотром нашего орнитолога Виктории Коваль. У нас есть два дня на дистанционное лечение, в случае ухудшения придется его оставить в стационаре. Но надеюсь, моя птичка быстро поправится, ему уже немножко лучше", – рассказала нам Светлана.

Фото: facebook.com/mybirb/

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