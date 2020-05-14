Киев на карантине: захватят ли животные улицы города

Киев живет на карантине уже третий месяц. С приходом теплой погоды горожане все чаще выходят на прогулки и публикуют в социальных сетях фото животных, которых то и дело замечают на карантинных улицах мегаполиса. Например, фото коз, которые по две-три бродят между высотками на Позняках. Уток во дворах спальных районов на Куреневке в поисках еды. Ежиков, которые снуют по пустым улицам в центре Киева, на Трехсвятительской.

Сайт "Сегодня" пообщался с экспертами, чтобы понять, насколько карантин может изменить Киев и количество животных на улицах города.

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Экологи говорят, что два месяца карантина – это еще очень маленький срок, чтобы природа глобально изменилась, и по улицам города начали бродить стаи лосей, волков или диких кабанов. Для этого необходимо как минимум 5 лет, при условии, что на улицах не будет людей и остановятся промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

"Я думаю, что два месяца карантина никак не повлияли на количество животных в Киеве. Их популяция может увеличиться только через пару поколений. Как пример – ситуация на прифронтовом Донбассе. Там действительно появилось очень много животных, и, прежде всего, из-за того, что там запрещена охота. За годы войны там значительно увеличилось количество разных видов животных. Я думаю, что такого эффекта в Киеве пока не будет. А то, что кто-то заметил на улице лису, зайца или ежа – еще не означает, что животные заполонили улицы города", – поясняет сайту "Сегодня" эколог Алексей Василюк.

Видео: А. Марущак / "Сегодня" Видео: Сегодня

Сотрудники столичной Команды спасения животных отмечают, что стали чаще выезжать на спасение котов. Их регулярно снимают с деревьев, где те сидят по нескольку дней и жалобно мяукают. Спасатели объясняют это просто – весна! А вот засилья диких животных на улицах города они не наблюдают.

"Лоси, волки, лисы и так часто заходят на окраины Киева, и для этого не обязательно, чтобы был карантин. Например, в частный сектор на Борщаговке заходят олени, лисы и даже енотовидные собаки. Например, в Великобритании по улицам города бродит стадо козлов. Но это говорит о том, что у них и у нас – разные карантины. Там люди действительно сидят дома и не выходят на улицы. Наши же – бегают толпами то в церковь, то на шашлыки", – рассказали сайту "Сегодня" в Команде спасения животных.

Сотрудники команды отмечают, что сейчас получают достаточно много звонков от киевлян и они бывают достаточно необычными. Также в социальных сетях достаточно много фейков, например, видео о том, что в Днепре, в районе моста Патона, якобы заметили дельфинов.

"Не так давно нам сообщили, что на проспекте Гонгадзе на тополе сидит лемур. Наша сотрудница, которая поехала на этот вызов, обследовала тополь по всей его высоте, до уровня 9 этажа, и никаких животных не обнаружила. На следующий день заявители позвонили повторно и сказали, что лемур выглядывает из дупла. Но при осмотре дерева никаких дупел не было найдено, и в повторном выезде заявителям было отказано. Видимо, кто-то уже пересидел на карантине", – рассказали нам в Команде службы спасения.

Специалисты отмечают, что пока еще не вернулись птицы из теплых краев. Также не проснулись животные, которые находятся в спячке. И в ближайшие дни ситуация вряд ли изменится. А то, что по центру города гуляют ежики на Трохсвятительской улице – это нормальный процесс. Они там жили и раньше и ниоткуда не пришли, они не мигрируют. У каждого есть свое убежище, и ежик отходит от него метров на 50-100 в поисках пищи.

Фото: А. Мазур

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Впрочем, на столичных Позняках, в районе улицы Анны Ахматовой, жители заметили существенное прибавление живности. Если раньше там бегало по району три козы и выпасался баран, то теперь козы разродились и между высоток можно заметить шесть маленьких козлят. Животные совершенно не боятся людей и даже позволяют себя погладить. Вся живность – хозяйская, обитает на частном подворье легендарной хаты в яме на Позняках.

А. Марущак "Сегодня" Видео: Сегодня

В Киевском зоопарке отмечают, что пока они закрыты на карантин, то на их территории заметно больше стало птиц, которые прилетают сюда в поисках пищи, даже дятлы появились. А белки, привыкшие к посетителям, сидят у аллей в ожидании привычных гостинцев от гостей.

"В европейских странах из-за карантина на улицах бродят стада коз, бегают дикие кабаны. В этих городах строго соблюдается карантин – люди сидят дома и даже личным транспортом не пользуются. Дикие животные выходят на улицы в туристических и курортных европейских городах, которые стали абсолютно безлюдными. В Киеве ситуация немного другая – на дорогах по-прежнему очень много частных автомобилей, шумят стройки, техника. Тем не менее, активность животных наблюдается. Все очень просто – как только они замечают, что пространство освободилось, они его постепенно занимают. И это нормальный процесс. Например, в Санкт-Петербурге по улицам бродил бобер, чтобы найти путь к Неве. В Киеве таких случаев пока не было, но природа напоминает человеку, что животные могут его заменить", – отмечают в Киевском зоопарке.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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