Три смерти от коронавируса за сутки: что известно про умерших в Киеве

В Киеве впервые зафиксировали три летальных случая от коронавируса в течение суток. Об этом сегодня, 8 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время своего традиционного брифинга. Таким образом от коронавируса в столице уже умерло 32 человека.

Как уже сообщал сайт "Сегодня", один из троих умерших за сутки – Борис Н. Ему было 75 лет. Он проживал на улице Автозаводской в Оболонском районе Киева.

"Мужчина сначала находился в Киевской городской клинической больнице №12 с инсультом. Его перевели в Александровскую больницу и у него подтвердился позитивный диагноз на COVID-19. Мужчина умер 7 мая", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Константину П. было всего 60 лет. Он проживал на улице Булаховского в Святошинском районе Киева.

"21 апреля мужчина был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. У него был подтвержден позитивный результат на COVID-19. 7 мая он скончался в больнице", – рассказали нам в лабораторном центре.

Реклама

Тамиле Х. был 81 год. Она проживала на улице Льва Толстого Шевченковского района столицы.

"Женщина с инсультом была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. Ее перевели в Киевскою городскую клиническую больницу №12, а затем в Александровскую больницу. Женщина умерла 7 мая. Она контактировала с племянницей, у которой тоже подтвержден COVID-19", – добавляют в лабораторном центре.

Отметим, до гибели 31-летнего Андрея самой младшей жертвой коронавируса был 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. Он родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Ранее мы рассказывали, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве.А о том, сколько будут действовать ограничения на въезде в Киев, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама