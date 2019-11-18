В Голосеевском районе – новый глава РГА: что известно о Сергее Садовом

Новый глава района уже занимал эту должность более 10 лет тому назад

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко 18 ноября представил нового исполняющего обязанности председателя Голосеевской РГА – Сергея Садового.

Новый и.о. главы Голосеевской райадминистрации поблагодарил руководство города за доверие и заверил, что приложит все усилия для решения насущных проблем района и надеется на плодотворное сотрудничество с общественностью, сообщает КГГА.

Отметим, что Сергей Садовой уже не впервые возглавил Голосеевскую РГА: ранее он занимал эту должность с 2006 по 2010 год. Позже, с декабря 2010 по 2014 год, он возглавлял Главное управление КГГА по контролю за благоустройством города, которое было реформировано в департамент городского благоустройства и сохранения природной среды.

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В целом, Садовой работает в различных структурах управления городом с 1992 года. В ранние годы он работал помощником машиниста тепловоза, а во время службы в армии, с1983 по 1985 год, воевал в Афганистане и получил боевую медаль "За отвагу". После армии также работал на железной дороге и слесарем на столичном заводе Патона.

Напомним, предыдущего главу Голосеевской РГА – Александра Настасенко, – президент Владимир Зеленский уволил 9 июля в связи с окончанием срока полномочий президента Украины. В этот же день по аналогичной причине были уволены председатель Святошинской РГА Владимир Каретко и глава Соломенской РГА Игорь Довбань.

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