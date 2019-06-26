Социологи выяснили, к кому тянется избиратель: свежие данные опроса

Целью исследования было узнать: какие политсилы постоянно увеличивают свой рейтинг

"Сегодня" вместе с американской социологической компанией Edison Research решили узнать – как меняются электоральные настроения всего за день. Если бы виборы в Раду остоялись в ближайшее воскресенье, – результаты были бы следующими.

Лидирует партия "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. У нее до сих пор – более 44% поддержки, хотя и наблюдалась отрицательная динамика. Эта политическая сила за день потеряла 0.7%. Всего из первой восьмерки партий позиции ухудшили все, кроме:

"Европейской солидарности", поддержка которой позросла на 0.8% за день,

"Батькивщины", которая увеличила свой рейтинг на 0.6%,

"Оппозиционного блока" Евгения Мураева, рейтинг среди избирателей этой политсилы вырос на 0.3%.

Радикальная партия Олега Ляшка сохранила свои позиции.

Опрос провела компания Edison Research с 21 по 24 июня методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Опрошено 970 человек, как по телефону, так и во время личного интервью. Погрешность не превышает 3,15%.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Силовики пообещали обеспечить правопорядок во время парламентских выборов. В целом в день голосования будут нести жежурство около 135 тысяч правоохранителей". На каждом избирательном участке службу будет находится по два полицейских, как это было и на президентских выборах.

С 24 мая в регионах развернуты ситуационные центры. На их базе налажен сбор информации о событиях, связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации. В МВД Украины поясняют, что правоохранители должны быть готовы к любому варианту развития событий в день выборов, ведь силовые органы обязаны обеспечить спокойствие и порядок.

Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.

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