Социологи выяснили, к кому тянется избиратель: свежие данные опроса
Целью исследования было узнать: какие политсилы постоянно увеличивают свой рейтинг
"Сегодня" вместе с американской социологической компанией Edison Research решили узнать – как меняются электоральные настроения всего за день. Если бы виборы в Раду остоялись в ближайшее воскресенье, – результаты были бы следующими.
Лидирует партия "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. У нее до сих пор – более 44% поддержки, хотя и наблюдалась отрицательная динамика. Эта политическая сила за день потеряла 0.7%. Всего из первой восьмерки партий позиции ухудшили все, кроме:
"Европейской солидарности", поддержка которой позросла на 0.8% за день,
"Батькивщины", которая увеличила свой рейтинг на 0.6%,
"Оппозиционного блока" Евгения Мураева, рейтинг среди избирателей этой политсилы вырос на 0.3%.
Радикальная партия Олега Ляшка сохранила свои позиции.
Опрос провела компания Edison Research с 21 по 24 июня методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Опрошено 970 человек, как по телефону, так и во время личного интервью. Погрешность не превышает 3,15%.
Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.
Силовики пообещали обеспечить правопорядок во время парламентских выборов. В целом в день голосования будут нести жежурство около 135 тысяч правоохранителей". На каждом избирательном участке службу будет находится по два полицейских, как это было и на президентских выборах.
С 24 мая в регионах развернуты ситуационные центры. На их базе налажен сбор информации о событиях, связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации. В МВД Украины поясняют, что правоохранители должны быть готовы к любому варианту развития событий в день выборов, ведь силовые органы обязаны обеспечить спокойствие и порядок.
Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.
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