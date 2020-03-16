В Киеве на коронавирус проверяют силовиков: в центре выстроилась очередь

В центре Киева в понедельник, 16 марта, сотрудники Министерства внутренних дел на улице Богомольца, 10 "проходят тест на коронавирус". Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

В частности, силовикам и их родственникам, которые пришли на проверку, измеряют температуру и говорят, есть ли у них признаки ОРВИ. Вместе с тем, под зданием уже выстроилась очередь.

"Правда, чтобы это сделать, необходимо выстоять в очереди. На возмущения местных, что именно таким образом шансов заболеть коронавирусом больше, советник главы МВД Антон Геращенко отметил – те, кто чувствовал себя плохо, остались дома", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 марта в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, должно быть 5000.

Ранее в Госпродпотребслубе Киева рассказали, как проверяют выполнения требований по соблюдению карантина в столичных ТРЦ, который действует в Киеве из-за опасности распространения коронавируса. Так, на входах в торговые центры появились медработники, которые визуально определяют, есть ли у посетителя признаки заболевания: лихорадка, насморк. Таким предлагают измерить температуру, а в случае ее выявления посетителя не допускают в помещение и предлагают немедленно проехать в больницу для установления точного диагноза.

Отметим, что общенациональный карантин продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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