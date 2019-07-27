В Киеве начался Крестный ход: опубликованы фото

На Владимирской горке уже прошел молебен





























В Киеве начался Крестный ход со святынями, приуроченный ко Дню крещения Киевской Руси. Веряне пройдутся от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

Как сообщает журналист "Сегодня", люди идут неспешно, ведь дорожки парка не рассчитаны на такое количество. Всего в Крестном ходе принимают участие несколько тысяч человек.

Кроме того, сегодня вечером возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и доступны для поклонения всю ночь.

Напомним, в Киеве на Владимирской горке прошел молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. Его возглавил предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий. На богослужение собрались несколько тысяч людей, в том числе и духовенство со всей Украины. Отметим, что по дороге на Владимирскую горку дежурили волонтеры в ярко-желтых жилетах, которые указывали дорогу верянам. Также правопорядок тут обеспечивали представители полиции.

Ометим, что в Киеве связи с проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре уже с самого утра перекрыты для движения транспорта. Мы уже публиковали их перечень. Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих.

Все фото и подробности празднования Дня крещения Руси в Киеве читайте в материале "Сегодня": "День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве начался Крестный ход: опубликованы фото". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"