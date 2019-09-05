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В Киеве провели акцию против выдачи Цемаха России

5 сентября, 21:41

Освобождение из-под стражи Цемаха — это красная линия для властей

Предупредительная акция под названием "Красная линия" прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Ее участники выступили против выдачи России освобожденного из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17.

Об этом сообщает LB.ua.

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Освобождение из-под стражи Цемаха – "преступника, сепаратиста и подозреваемого в соучастии в массовом убийстве, и возможный обмен его на заложников Кремля – это красная линия для власти", – заявили организаторы акции.

"Мы хотим освобождения наших пленных. Но под эту тему, нам не должны вталкивать предательство интересов Украины. И всего того, за что воевали те, кто сейчас в плену. И мы все. Сегодня мы предупреждаем — красная линия уже почти пересечена", – резюмировали активисты.

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Отметим, украинская прокуратура требовала оставить под стражей одного из главарей "ДНР" Владимира Цемаха, которого 5 сентября суд освободил под личное обязательство, заявил представитель гособвинения Олег Пересада.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

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Россия Киев акция обмен Майдан Независимости Цемах

Источник: Левый берег

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