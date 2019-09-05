"Это вызывает тревогу": что нужно знать об освобождении Цемаха

Владимир Цемах . Фото из открытых источников

Как стало известно 5 сентября, суд освободил одного из главарей боевиков "ДНР", причастного к крушению "Боинга" на Донбассе.Владимир Цемах выступает одним из основных свидетелей по делу об авиакатастрофе рейса MH17 в 2014 году. Между тем, спустя пару дней после того, как Цемаху продлили арест, Киевский апелляционный суд постановил освободить его на 60 дней под личное обязательство.

Подсудимый должен будет прибывать на вызовы к следователю, прокурору и в суд, без разрешения которых он не может покидать населенный пункт, в котором проживает. Кроме того, он обязан уведомлять о смене места жительства и работы.

Стоит отметить, что Цемах предположительно входит в список удерживаемых Украиной граждан России, которых Кремль хочет обменять на украинцев, заключенных на территории РФ и в Крыму. Все подробности освобождения важного свидетеля по делу MH-17 читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Как похитили Цемаха

Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах был задержан 4 июля 2019 года. А следом всплыло признание задержанного командира "ДНР", которое он гораздо раньше делал на камеру.

"Я этого "пацана" вытаскивал, я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал и где я его забирал", – говорит Цемах на видео.

При этом автор репортажа отмечает: "Слово "запикали", но если читать по губам, оно короткое, и вторая буква явно "у". Как версия, "Бук" – зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно из российского "Бука" и был сбит Boeing.

Подробности задержания свидетеля рассказал источник, близкий к украинским секретным службам. По его словам, Цемах в день задержания проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки. Это облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха — тот "с трудом держался на ногах".

В СБУ официально прокомментировали сообщения о задержании Цемахатолько 12 июля – правда, не подтвердили, но и не опровергли. Между тем, о причастности Цемаха говорилось в очередном докладе Bellingcat – международной организации журналистов-расследователей, опубликованном 9 июля.

Фото: Bellingcat

"Владимир Цемах был похищен 27 июня 2019 года из его родного города Снежное украинскими агентами, которые "вырубили" и вывезли его с территории сепаратистов по подложным документам, замаскировав его под парализованного старика в инвалидной коляске. "Новая Газета" рассказала, что арестовать Цемаха было легко, поскольку на момент задержания и похищения он находился в алкогольном ступоре (его жена также публично заявляла, что у Цемаха проблемы с алкоголем).

В открытых источниках можно найти множество свидетельств того, что на момент катастрофы MH17 (в любом случае, до 23 октября 2014 года) Цемах уже командовал отрядом ПВО. Например, на странице Цемаха в "Одноклассниках" видно, что по крайней мере 24 августа 2014 года он уже служил в ПВО, так как на фотографиях с этой датой он запечатлен на зенитной установке ЗУ-23, установленной на грузовике. Кроме того, на одном из фото на машине написано "ПВО ЗРВ [зенитно-ракетные войска] Снежное".

Кроме того, 5 июля 2019 года, вскоре после ареста Цемаха, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин заявил, что "Борисыч" (как сообщается, позывной Цемаха, который происходит от его отчества) действительно командовал ПВО в Снежном в июле-августе 2014 года… Гиркин также добавил, что до этого Цемах отличился в качестве командира мобильных расчетов ЗУ-23 в Семеновке — селе под Краматорском, которое было одним из мест боев за Славянск", — говорится в отчете.

Фото: Bellingcat

При этом суд оставлял Цемаха под стражей уже дважды. 29 июня Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу адвокатов, как сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе. Второй раз суд продлил арест свидетелю по делу МН17 3 сентября. Отметим, что адвокат Роман Гонтарев категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

Зачем Цемах Кремлю?

По мнению журналиста Юрия Бутусова, которое он высказал у себя в Facebook, Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну для того, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. А именно – заполучить Цемаха в результате обмена на украинских военнопленных и политических узников.

"Дело в том, что Путин (президент РФ. – Ред.) требует выдачи на обмен Владимира Цемаха – командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17", – написал журналист.

По его словам, именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020 году.

"Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха – мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того – санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений. Санкции ЕС – это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-либо с нами договариваться в дальнейшем", – написал журналист.

Любопытно, что украинская прокуратура как раз настаивала на том, чтобы оставить Цемаха под стражей. Причина проста: Россия может убить главного свидетеля по делу о крушении "Боинга" на Донбассе. Об этом заявил представитель гособвинения Олег Пересада.

"Может быть угроза, поскольку господину Цемаху уделяется достаточно много внимания, особенно в контексте расследования сбивания "Боинга" "Малайзийских авиалиний", и, как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве", – подчеркнул он.

Представитель прокуратуры напомнил о том, что Россия "достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами", и теперь Цемаху придется самостоятельно отвечать за собственную безопасность.

Также, по словам Пересады, освобождение боевика делает его "достаточно труднодоступным для международной совместной следственной группы".

Последствия этого решения могут быть не только убийственными для Цемаха, но также нанести серьезные репутационные потери Украине. Экс-министр по делам ветеранов Ирина Фриз считает, что Украина не только теряет важные доказательства в деле MH17, но также будет иметь негативные последствия в отношениях с Евросоюзом.

"Что значит освобождение Цемаха? Украина теряет прямые доказательства по делу МН-17, Офис президента проигнорировал позицию европарламентариев, что очевидно будет иметь негативные последствия в последующих коммуникациях с ЕС и ОПУ проигнорировало просьбу нидерландских следователей", – написала Фриз на своей страничке в Facebook.

А реакция Европарламента на освобождение Цемаха не заставила себя долго ждать. Член Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири считает эту ситуацию тревожным знаком.

"Освобождение подозреваемого, которого стремится допросить международная следственная группа, вызывает тревогу", – заявила евродепутат.

Пири призналась, что ей неизвестно ни о каких следственные действиях либо допросах Цемаха специалистами международной следственной группы, которая занимается расследованием крушения малайзийского "Боинга" под Грабово в 2014 году.

Стоит отметить, что ранее 40 членов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективной просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

Все подробности в спецтеме Обмен Цемаха

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама