В Киеве распогодится и вернется солнце

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В Киеве наравне с обещанным синоптиками туманом в пятницу, 8 ноября, распогодится и вернется солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, температура воздуха днем поднимется до +11...+13 градусов, ночью будет +7...+9 градусов.

В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Вышгороде, Барышевке также ожидается днем до +13 градусов.

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В Яготине, Борисполе, Белой Церкве и Мироновке температуру воздуха прогнозируют на уровне +12...+14 градусов.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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