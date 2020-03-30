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В киевские аптеки сегодня завезут крупную партию медицинских масок

30 марта, 14:00

Мила Князьская-Ханова

Марлевые маски пошили на украинских предприятиях

В Киеве сегодня, 30 марта, в аптеки коммунальной сети "Фармация" поступит первая партия защитных марлевых масок – 25 тысяч, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня в аптеки коммунальной сети "Фармация" поступит первая партия защитных марлевых масок, изготовление которых мы заказали у украинских производителей. Их продолжают шить. Ожидаем еще 75 тысяч таких масок. Также ожидаем поставку медицинских масок, которые город заказал за рубежом", – сообщил мэр столицы.

Он отметил, что в опорные больницы и другие медучреждения вчера город передал более тысячи костюмов индивидуальной защиты медиков. В городских больницах на сегодняшний день есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также городские власти закупили и установили оборудование для ПЦР – еще один вид тестирования, который позволяет исследовать материал слизистой пациента. Сейчас Киев ожидает новую партию такого оборудования.

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Отметим, всех киевлян волнует вопрос: когда закончится дефицит медицинских масок? В КГГА отмечают, что маски периодически появляются в аптеках, а производители постепенно наращивают мощности, однако мэр Виталий Кличко признал дефицит масок в столице.

Кстати, на днях на улицах города заметили молодого парня, который раздавал маски бесплатно.

Ранее столичная власть призывала киевлян надевать маски в общественный транспорт, однако сейчас всех, кто выходит на улицу, призвали пользоваться медмасками. Многие жители столицы отмечают, что в аптеках масок попросту нет.

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Киев карантин аптека маска Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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