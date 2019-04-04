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В киевской мэрии открылась выставка рисунков узника Кремля Романа Сущенко

Сегодня, 22:31

Выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля..." посвящена борьбе украинского народа за независимость

В киевской мэрии открылась выставка рисунков узника Кремля Романа Сущенко Другие новости Выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля..." посвящена борьбе украинского народа за независимость

В здании КГГА открылась художественная выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля...", на которой в частности представлены работы собственного корреспондента Укринформа Романа Сущенко, созданные в российском заключении. Об этом сообщает Укринформ.

"Он (Сущенко – ред.) просил не судить его строго, он не профессиональный художник, а самоучка. Роман через свои картины хотел передать на волю то, что очень скучает по Украине и очень надеется, что его плен закончится и он будет на свободе ", - рассказала жена украинского политзаключенного Анжела Сущенко на презентации выставки рисунков "Искусство из-за решетки".

Кроме того, она представила новый рисунок пленника Кремля – пейзаж хорватского курортного города Макарска, выполненный акварелью.

Всего на выставке в КГГА были представлены 20 пейзажей Сущенко, созданных в застенках московского СИЗО "Лефотово" в 2016-2018 годах.

Также на выставке были представлены картины заслуженного художника Украины Александра Дорошенко и члена Национального союза художников Украины Сергея Позняка.

Выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля..." посвящена борьбе украинского народа за независимость.

Попасть на нее можно с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу до 28 апреля включительно. Вход свободный.

Как сообщалось, впервые презентация выставки рисунков Сущенко состоялась в прошлом году в Киеве, потом их показали в Брюссельском пресс-клубе, в Варшаве, Париже и Кишиневе.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

Кроме того, его гражданский защитник предупредил, что украинские консулы в России и родственники Сущенко внимательно следит за ситуацией с его этапированием.

Ранее в Раде открылась выставка, посвященная пленным морякам. Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море.


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Тег выставка, картины, политзаключенные, узник, политзаключенный, Сущенко

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