В киевской мэрии открылась выставка рисунков узника Кремля Романа Сущенко
Выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля..." посвящена борьбе украинского народа за независимость
В здании КГГА открылась художественная выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля...", на которой в частности представлены работы собственного корреспондента Укринформа Романа Сущенко, созданные в российском заключении. Об этом сообщает Укринформ.
"Он (Сущенко – ред.) просил не судить его строго, он не профессиональный художник, а самоучка. Роман через свои картины хотел передать на волю то, что очень скучает по Украине и очень надеется, что его плен закончится и он будет на свободе ", - рассказала жена украинского политзаключенного Анжела Сущенко на презентации выставки рисунков "Искусство из-за решетки".
Кроме того, она представила новый рисунок пленника Кремля – пейзаж хорватского курортного города Макарска, выполненный акварелью.
Всего на выставке в КГГА были представлены 20 пейзажей Сущенко, созданных в застенках московского СИЗО "Лефотово" в 2016-2018 годах.
Также на выставке были представлены картины заслуженного художника Украины Александра Дорошенко и члена Национального союза художников Украины Сергея Позняка.
Выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля..." посвящена борьбе украинского народа за независимость.
Попасть на нее можно с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу до 28 апреля включительно. Вход свободный.
Как сообщалось, впервые презентация выставки рисунков Сущенко состоялась в прошлом году в Киеве, потом их показали в Брюссельском пресс-клубе, в Варшаве, Париже и Кишиневе.
Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.
Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".
Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".
Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.
Кроме того, его гражданский защитник предупредил, что украинские консулы в России и родственники Сущенко внимательно следит за ситуацией с его этапированием.
Ранее в Раде открылась выставка, посвященная пленным морякам. Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В киевской мэрии открылась выставка рисунков узника Кремля Романа Сущенко". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Певческом поле в Киеве готовят новую волшебную выставку цветов
Фестиваль в этом году будет посвящен сказкам мира
В Латвии не закрыли скандальную выставку об аннексии Крыма
Посвященную оккупации украинского полуострова выставку перенесли в здание российской дипмиссии