Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Раде открылась выставка, посвященная пленным морякам

Сегодня, 17:18

Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море

В Раде открылась выставка, посвященная пленным морякам Украина Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море

Написать письмо пленным морякам со словами поддержки. В украинском парламенте открылась выставка, посвященная военнопленным украинцам, которых россияне захватили в Керченском проливе.

Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море. После выставки полотна подарят семьям моряков. Украинские нардепы заверили – делают все возможное, чтобы освободить политзаключенных и оказать им помощь. Политики также призывают в этом вопросе давить и на международные организации.

"Мы должны при каждой возможности задавать вопросы международным гуманитарным миссиям, начиная от ОБСЕ и заканчивая комитетом Красного креста. Мы понимаем нейтральность, мы понимаем аполитичность, мы понимаем ставку на "вне игры", но нельзя таким образом оправдывать зло и подыгрывать злу", – сказала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть членов экипажа. Также был и захват судна – 24 члена экипажа оказались в заложниках. Все они на данный момент находятся под арестом до конца апреля.

Недавно Киев призвал Россию предоставить информацию о реальном состоянии здоровья пленных моряков. Украинская сторона имеет лишь "общеописательную информацию, которая, к сожалению, не дает объективной картины о том, каково их состояние и в какой помощи они нуждаются.

А сегодня стало известно, что в России прооперировали раненого пленного украинца. При атаке россиян в море сотрудник СБУ Василий Сорока получил ранение руки, после чего у него только ухудшалась ситуация с рукой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Рада, выставка, моряки, картины

Вы сейчас просматриваете новость " В Раде открылась выставка, посвященная пленным морякам". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не изменил присяге: история военнопленного капитана украинского катера "Никополь"

15 марта, 04:27

Родственники Богдана Небылицы рассказали о его пути к мечте стать моряком

Вилкул: Восстановить торговый флот – значит вернуть Украину в список морских держав

13 марта, 18:36

Из-за отсутствия работы украинские моряки активно выезжают на работу за рубеж

Украинцы с "Андромеды": моряки раскрыли подробности после 14 месяцев заключения

9 марта, 16:02

Греки признали украинцев невиновными в контрабанде взрывчатки

В Меджлисе обратились к НАТО с просьбой взять под опеку пленных моряков

7 марта, 13:34

В крымскотатарской организации объяснили, что это даст, если у моряков появятся опекуны из Альянса

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Наталья Холоденко о новом возлюбленном: «Мы вместе около года»

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

5 примет почему нельзя дарить полотенца

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»