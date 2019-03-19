В Раде открылась выставка, посвященная пленным морякам

Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море

В Раде открылась выставка, посвященная пленным морякам 2019-03-19T17:18:58+02:00 Украина Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море

Написать письмо пленным морякам со словами поддержки. В украинском парламенте открылась выставка, посвященная военнопленным украинцам, которых россияне захватили в Керченском проливе.

Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море. После выставки полотна подарят семьям моряков. Украинские нардепы заверили – делают все возможное, чтобы освободить политзаключенных и оказать им помощь. Политики также призывают в этом вопросе давить и на международные организации.

"Мы должны при каждой возможности задавать вопросы международным гуманитарным миссиям, начиная от ОБСЕ и заканчивая комитетом Красного креста. Мы понимаем нейтральность, мы понимаем аполитичность, мы понимаем ставку на "вне игры", но нельзя таким образом оправдывать зло и подыгрывать злу", – сказала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть членов экипажа. Также был и захват судна – 24 члена экипажа оказались в заложниках. Все они на данный момент находятся под арестом до конца апреля.

Недавно Киев призвал Россию предоставить информацию о реальном состоянии здоровья пленных моряков. Украинская сторона имеет лишь "общеописательную информацию, которая, к сожалению, не дает объективной картины о том, каково их состояние и в какой помощи они нуждаются.

А сегодня стало известно, что в России прооперировали раненого пленного украинца. При атаке россиян в море сотрудник СБУ Василий Сорока получил ранение руки, после чего у него только ухудшалась ситуация с рукой.

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