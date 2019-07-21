В Киевской области зафиксировали выдачу бюллетеней без паспорта: видео

Нарушения произошли в селе Домантовка

77% людей, которые не живут по месту регистрации не чувствуют потребности в этой самой регистрации. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киевской области зафиксировали попытки выдачи бюллетеней избирателям без паспорта. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

"В большинстве случаев нарушения не состоялись из-за замечания "Опоры" или избирательных комиссий. Однако в селе Домантовка на участке 320877 (92 ИО) выдали бюллетени без паспортов нескольким избирателям. Председатель избирательной комиссии дала на это разрешение. Об этом сообщил наблюдатель "Опоры", который присутствует на участке. После замечания наблюдателя больше таких случаев не фиксируется", - говорится в сообщении.

В Шпендовке (93 ИО) на избирательном участке 320554 пытались выдать бюллетень по удостоверению водителя, но не сделали этого. Избиратель вернулся с паспортом.

В 97 ИО зафиксировано три попытки получить бюллетени без документов, предусмотренных избирательным законодательством. В селе Калита Броварского района на избирательном участке 320248 один избиратель забыл документы, еще один хотел проголосовать по водительским правам. Однако в комиссии им проголосовать не дали и вернули домой за паспортами. Также одна женщина без документов хотела проголосовать в Березани на избирательном участке №321095. Ее тоже вернули за документами.

Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Также сообщалось, что в столице мужчине, сменившему место голосования, члены избирательной комиссии хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.

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