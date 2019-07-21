Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киевской области зафиксировали выдачу бюллетеней без паспорта: видео

21 июля, 13:25

Нарушения произошли в селе Домантовка

77% людей, которые не живут по месту регистрации не чувствуют потребности в этой самой регистрации
77% людей, которые не живут по месту регистрации не чувствуют потребности в этой самой регистрации. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киевской области зафиксировали попытки выдачи бюллетеней избирателям без паспорта. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

"В большинстве случаев нарушения не состоялись из-за замечания "Опоры" или избирательных комиссий. Однако в селе Домантовка на участке 320877 (92 ИО) выдали бюллетени без паспортов нескольким избирателям. Председатель избирательной комиссии дала на это разрешение. Об этом сообщил наблюдатель "Опоры", который присутствует на участке. После замечания наблюдателя больше таких случаев не фиксируется", - говорится в сообщении.

В Шпендовке (93 ИО) на избирательном участке 320554 пытались выдать бюллетень по удостоверению водителя, но не сделали этого. Избиратель вернулся с паспортом.

В 97 ИО зафиксировано три попытки получить бюллетени без документов, предусмотренных избирательным законодательством. В селе Калита Броварского района на избирательном участке 320248 один избиратель забыл документы, еще один хотел проголосовать по водительским правам. Однако в комиссии им проголосовать не дали и вернули домой за паспортами. Также одна женщина без документов хотела проголосовать в Березани на избирательном участке №321095. Ее тоже вернули за документами.

Читайте также

Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Также сообщалось, что в столице мужчине, сменившему место голосования, члены избирательной комиссии хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, голосование, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области зафиксировали выдачу бюллетеней без паспорта: видео". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Притула на костылях, а Парубий забыл паспорт: как голосовали политики

Сегодня, 13:09

Наибольший интерес вызвало голосование Зеленского, но на этот раз он не показывал, за кого проголосовал

ЦИК озвучила первые данные по явке на выборах в Киеве и области

Сегодня, 12:57

В столице активнее всего пока что избиратели голосуют на округе 219

В Киеве мужчине, сменившему место голосования, хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками

Сегодня, 12:46

Мужчина успел расписаться на корешке второго бюллетеня, когда обратил внимание на несоответствие

На выборах в Раду на 12.00 явка составила почти 14% – ЦИК по данным с пяти округов

Сегодня, 12:39

В Волынской области явка составляет 12,8%, в Донецкой – 17,12%, во Львовской – 11,4%, в Одесской – 13,88%

Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

«Обнять и плакать»: Леся Никитюк показала свое лицо без макияжа

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина

Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

В Украине станет больше получателей субсидий

​Самый крупный тираннозавр в мире

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

в сети шокированы фото голого сына Ксении Собчак в Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь