"Наши друзья погибли из-за халатности и безразличия": что говорят жители дома на Позняках после взрыва (фото и видео)

В Киеве продолжаются спасательные работы в доме на Позняках. в котором вчера прогремел взрыв. Спасатели аккуратно разбирают завалы, буквально по сантиметрам продвигаясь по разрушенным квартирам. На месте сотрудники ГСЧС признаются: за ночь состояние поврежденной секции дома значительно ухудшилось и риск повторного обрушения очень высок. Поэтому если вчера руины разбирали около 10 человек, сегодня работы проводят 3-4 человека: рисковать ради скорости – слишком опасно.

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Вокруг дома – закрытая зона: в радиусе нескольких десятков метров он окружен защитной лентой, за которую никого не пропускают. Из-под окон, выходящих на оживленную улицу, уже вывезли часть рухнувших панелей. Но на окнах и балконах все еще висят вылетевшие из квартир вещи.

Во дворе – шатры спасателей и полиции. К подъезду во дворе не подпускают: над пешеходной дорожкой дугой выгнута стена, которая может рухнуть вниз в любой момент. В нескольких помещениях сквозь разбитые окна можно заметить подпорные конструкции, которые установили после взрыва. Работы спасателей в квартирах, которые с улицы кажутся целыми, вызвали негодование жильцов, заявивших, что их квартиры якобы не повреждены, а что там делали посторонние люди – им непонятно.

Тем временем, возле соседнего дома собрались люди, квартиры которых практически разрушены. Они ждут, надеясь, что их хотя бы на несколько минут пустят домой за документами и ценными вещами.

"Вчера разрешили зайти буквально на две минуты, сегодня говорили, может, получится на десять. Предупредили, что большие вещи достать оттуда не получится", – рассказала жительница четвертого этажа.

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Жильцы подъезда, в котором произошел взрыв, в большинстве знакомы между собой. Многие знали Людмилу Яковлевну, в квартире которой прогремел взрыв, и семью, погибшую под завалами по соседству. Люди признаются: они еще не отошли от шока от произошедшего и плачут, вспоминая момент трагедии.

В произошедшем соседи винят сотрудников газовой службы. Говорят, что недавно в подъезде сняли на поверку газовые счетчики, а вместо них "прицепили" резиновые трубки, которые, по словам местных жителей, были закреплены с нарушениями техники безопасности. Именно после снятия счетчиков в доме начали чувствовать запах газа.

"Я ходила по квартире, и не знала, что соседней уже нет"

В воскресенье утром женщина, живущая над эпицентром взрыва, занималась домашними делами. Ее муж вышел в магазин, и буквально спустя несколько минут она услышала страшный грохот.

"Оно так бабахнуло, казалось, стены вырвало. Пыль, цемент на меня полетели. Я подумала, что это землетрясение, потому что удар глухой был", – вспоминает киевлянка.

Услышав грохот, женщина решила обойти свою квартиру, чтобы посмотреть, что произошло. И, заглянув в спальную, увидела выгнутую стену и… небо.

"Я не знала, что там уже нет квартиры соседской. Ходила спокойно, как по подушкам. Вышла на балкон, крикнула – люди, что произошло? – но мне никто не ответил, все бегали и собирались", – говорит женщина.

Она попыталась выйти из своей квартиры, однако дверь заклинило. Позже выяснилось, что даже если бы ей удалось выбраться – из разрушенного подъезда выхода не было: из-за взрыва рухнули два пролета лестницы и обрушилась шахта лифта.

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Киевлянка вспоминает, что спасатели прибыли на место в считанные минуты и очень поддерживали ее, говоря, что рядом и обязательно спасут. Ее эвакуировали с помощью пожарной лестницы, передали медикам скорой. Оказалось, что женщина поранила ногу. К счастью, травма оказалась легкой. А рядом кричала соседка, которая переживала за мужа, оставшегося дома. Его все еще не нашли.

"Я очень страдаю, что Настенька одна осталась"

В этот день семья Анны Андреевной отправилась на огород. Телефоны отложили, а когда подошли к ним – увидели множество пропущенных звонков от друзей и родственников, которые, узнав о взрыве, беспокоились за них. Услышав о происшедшем, киевляне поспешили домой.

Сегодня Анна Андреевна ждет вместе с соседями возле дома, глядя издалека на окна своей квартиры. Говорит, что внутри остались ценности и документы, но, когда за ними разрешат зайти – неизвестно.

"Мы жили на шестом этаже, напротив Инны, Володи и Жени, которые погибли. Это настолько хорошая семья… У Володи были золотые руки, он сам все делал, квартира – как куколка! Инна была хорошей хозяюшкой, к ней, как не зайдешь – всегда было чисто, наготовлена… Образцовая семья. Я очень страдаю, что Настенька одна осталась", – рассказывает их соседка, едва сдерживая слезы.

О Людмиле Яковлевне, в квартире которой произошел взрыв, соседи вспоминают с теплотой и очень огорчены, что кто-то в соцсетях написал, что она якобы была неблагополучной.

"Она хотела еще долго прожить, все время занималась спортом. Людмила Яковлевна – хорошая женщина, бывший директор школы. Она занималась йогой, аккуратная была, активистка. Организовывала весь подъезд, сделали консьержа благодаря ей, в коридоре сделали ремонт. Мы ее очень уважали. Когда меняли счетчики – она несколько раз звонила", – вспоминает ее соседка.

По словам женщины, в день трагедии она сходила к подруге, чтобы снова позвонить службе, менявшей счетчики – у нее не было стационарного телефона, а мобильным она не пользовалась. Ей, по словам соседей, посоветовали открыть окна.

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Где теперь будут жить люди, отселенные из разрушенного подъезда – пока не знают.

"Нам этого толком никто не говорит, мы сами организуемся, жители подъезда. Говорили по телевизору, что предоставят жилье. Надеемся на порядочность и честность государства, мы очень устали от лжи", – жалуется киевлянка.

Место, в которое на время поселили Анну Андреевну и ее семью, имеет неплохие условия, но напоминает ей съемное жилье у моря, в котором можно принять душ, приготовить еду и уйти по своим делам. Но уютной и родной квартиры, которая осталась в разрушенном подъезде, не заменит.

"Наши друзья погибли из-за халатности и безразличия"

Окончательную причину, которая привела к трагическому взрыву, обещают назвать после того, как разберут завалы и проведут экспертизу. Но уже сейчас жители дома винят компанию, снявшую на поверку газовые счетчики. По словам жильцов, на месте счетчиков оставили "трубочки с хомутами", которые визуально не совпадали с диаметром газовой трубы.

"Трубочку я не фотографировала. Мне было не до этого, мне бы выйти из квартиры и статься живой. У нас это страшная трагедия, которую мы не можем забыть. У нас наши друзья погибли, из-за халатности и безразличия. Мы это пережить не можем, мы все время плачем. У меня, наверное, посттравматический шок", – делится Оксана Ивановна из 236 квартиры.

"Как можно было снимать оборудование, предварительно не проверив ни состояние плит, ни соединение, ничего? Приехала неизвестно какая контора, сняли, подсоединили лишь бы как, и все. Ни договоров не оставили, ничего", – говорит Валентина Владимировна, жительница квартиры №233.

Сейчас пострадавшие жильцы организовали инициативную группу, которая ведет переговоры с чиновниками о предоставлении жителям дома помощи, жилья и компенсации. Люди просят помощи юристов по имущественным правам.

Отметим, что ранее спасатели сообщали только о двух погибших женщинах и одном молодом мужчине. Однако известно, что еще двое мужчин остаются под завалами.

В полиции сообщили, что взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли люди, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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