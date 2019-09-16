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Новый закон для столицы: какие изменения могут ждать Киев

16 сентября, 08:58

Наталья Мамчур

Текст проекта закона пока что не опубликован, но ключевые направления уже ясны

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Киев в ближайшем будущем могут ждать радикальные изменения. В Верховной Раде зарегистрирован новый проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины — городе-герое Киеве", инициаторами которого стали несколько десятков народных избранников. Текст документа пока не опубликован, но ключевые направления уже понятны. Как раз в субботу несколько нардепов от партии "Слуга народа" презентовали свое видение и концепцию изменений в столице на Форуме локального развития в Соломенском районе.

В частности, сейчас говорят о планах "превратить" КГГА в префектуру, перераспределить полномочия мэра и главы администрации (последний сможет блокировать большинство решений мэра). А один из главных месседжей — возвращение райсоветов и усиление роли местных депутатов, которые смогут решать "мелкие" проблемы жителей. Также ходят слухи об увеличении количества районов в городе. Возможно, уже на этой или следующей неделе проект попадет в сессионный зал.

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После принятия изменений в Закон "О столице", как анонсировали некоторые депутаты ВР, в Киеве будут сразу назначены выборы. Эксперты предполагают, что состояться они могут примерно в начале декабря.

Напомним, политические баталии продолжаются в столице уже несколько месяцев. Последний скандал разгорелся в четверг в Киевраде. Большинство депутатов не явились на сессию, и заседание было сорвано. В итоге мэр Виталий Кличко заявил, что инициирует консультации о досрочном прекращении полномочий Киеврады VIII созыва. Обсуждение этого вопроса должно пройти 17 сентября.

При этом ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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закон Киев столица

Источник: Сегодня

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