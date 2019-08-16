ЧП с маршруткой на "Лесной" в Киеве: из-за конкуренции могут пострадать люди

Это уже не первый пожар в маршрутных такси возле метро

/ Фото: Информатор

В Киеве возле метро "Лесная" уже в третий раз за это лето сгорела маршрутка. "Сегодня" выясняли, что происходит.

Инцидент произошел вчера в 9:00. Маршрутка "Богдан" №332 "Киев — Бровары" загорелась на ходу. Кроме водителя, в салоне, к счастью, никого не было. Прибывшие по вызову спасатели застали на месте ужасающую картину: огонь охватил весь салон автобуса, его удалось потушить в 9:30, но от маршрутки остался лишь обгоревший металлический каркас. В результате ЧП никто не пострадал.

/ Фото: Информатор

По предварительной версии спасателей, кто-то пронес в салон автобуса бутылку с зажигательной смесью. Согласны и в полиции. Правоохранители Киева выяснили, что инцидент случился сразу же после высадки пассажиров на конечной остановке: "Водитель услышал хлопок в салоне транспортного средства, после чего начался пожар". В сгоревшем автобусе они изъяли бутылку и другие остатки из сгоревшего салона для проведения экспертизы. Мы пытались выяснить детали инцидента у частного перевозчика, который обслуживает маршрут. Но на наши звонки и сообщения так никто и не ответил.

Отметим, это уже не первый пожар в маршрутных такси возле метро "Лесная". 9 и 22 июля этого года в этом же месте возникали пожары в салонах автобусов. Люди рассказывают, что в этом месте сильная конкуренция среди частных перевозчиков. Пассажиропоток в день из более чем 100-тысячного населения Броваров — огромный.

"Когда пытаешься сесть в транспорт на Бровары, то кондукторы с разных маршрутов начинают зазывать людей именно в свои автобусы, при этом они в рупор перекрикивают друг друга. А водители между собой всегда ругаются из-за того, что у одних много пассажиров в салоне, а у других — пусто", — рассказывает житель Броваров Эдуард Котляров.

Демпингуют и ценами: у одних перевозчиков поездка стоит 16 грн, у других — 15.

Эксперты тоже считают, что частые пожары в маршрутках у "Лесной" — продукт конкуренции, но главное, чтобы от этого не страдали люди.

"Пожары в автобусах могут быть связаны с тем, что проигравшая на конкурсе по перевозкам сторона не может принять поражение. Она пытается любыми путями дискредитировать нынешнего перевозчика и сделать работу на маршруте невозможной, запугать и деморализовать. Это недобросовестная конкуренция, целенаправленная война между перевозчиками. Кто ее развязал, пока неизвестно", — рассказал "Сегодня" Алексей Павленко, глава Ассоциации автоперевозчиков Киевщины.

В полиции начали уголовное производство по факту умышленной порчи имущества и разыскивают лиц, причастных к ЧП. Виновникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Вишневом ночью 12 августа вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".

Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

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