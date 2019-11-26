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ЧП в метро Киева: станцию "Арсенальная" открыли на вход для пассажиров

26 ноября, 11:37

По данным подземки, станция работает в обычном режиме

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Станция метро "Арсенальная", которая утром 26 ноября не работала на вход для пассажиров, вернулась к нормальному режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станция "Арсенальная" работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Другие подробности пока что не сообщаются.

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Напомним, что на станции один из эскалаторов находится на ремонте, а второй утром 26 ноября сломался.По этой причине станция работала только на выход. При этом пассажиры вынуждены были подниматься на выход пешком.

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Напомним, в столичном метро считают причиной очередей на станциях действие ряда факторов. В частности, это часы пик, переход города на единый билет и т.д. Кроме того, мы сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

Тем временем проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев метро арсенальная Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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