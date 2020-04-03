Карантин в Киеве: что происходит в закрытом метро

В подземке ремонтируют эскалаторы на двух центральных станциях

Из-за продления карантина до 24 апреля, столичное метро будет закрыто еще минимум три недели. В КГГА говорят, что будут выполнять распоряжение правительства. Напомним, столичный метрополитен остановил свою работу вечером 17 марта и должен был возобновить ее утром 3 апреля.

"Частично метрополитен работать не может, это нереально. Давайте не тешить себя иллюзиями, что метро может работать, например, утром по два часа. И какой в этом смысл? Мы сейчас, наоборот, пытаемся нормировать транспортное сообщение в городе, чтобы все максимально оставались дома. Как раз от этого зависит, как быстро цепочка заражений вирусом будет обрываться. От этого напрямую зависит, будет ли продлен срок карантинных мероприятий в Киеве и как быстро в городе заработает метро", – рассказали нам в КГГА.

Как пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене, сейчас на станции метро не пускают посторонних лиц, согласно требованиям по карантину.

"Все станции надежно охраняются. Посторонним лицам вход строго запрещен. Но работа на станциях и в депо продолжается. Наши ремонтные бригады продолжают плановый ремонт эскалаторов. Например, на станциях метро "Золотые ворота" и "Майдан Незалежности". Если раньше сотрудники ремонтировали эскалаторы по ночам, то теперь у них появилась возможность работать днем. Также проводится осмотр и ремонт поездов в депо. Наши технические службы занимаются заменой рельсов и шпал в тоннелях", – рассказала нам Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Фото: КП "Киевский метрополитен"

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Некоторые сотрудники подземки были вынуждены написать заявление на отпуск за свой счет.

"Это делалось исключительно по желанию наших сотрудников. Например, из-за того, что людям тяжело добираться на работу в столицу из пригорода Киева", – пояснили нам в Киевском метрополитене.

Отметим, что пока что точной даты возобновления работы метро нет.

Напомним, что в условиях карантина общественный транспорт в Киеве перевозит пассажиров только в масках и только по специальным билетам.

Новости "Сегодня" писали, что карантин в столице продлится по меньше мере до 24 апреля. На данный момент в городе закрыты кафе, рестораны, ТРЦ, спортивные комплексы. Нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.

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