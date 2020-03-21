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Обращение мэра Киева Виталия Кличко (онлайн трансляция)

21 марта, 14:11

Мила Князьская-Ханова

Мэр столицы сообщил об ужесточении мер карантина

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 21 марта, выступил с обращением к жителям города. В частности, градоначальник сообщил об ужесточении мер карантина в столице. Он объясняет: это необходимо для того, чтобы избежать распространения нового коронавируса в городе.

Он отметил, что не все ограничительные меры соблюдаются в городе. Поэтому власть вынуждена ввести более жесткие меры.

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Отметим, что в пятницу, 20 марта, Виталий Кличко предупреждал: если количество заболевших из-за коронавируса в столице будет расти, городские власти могут ввести более строгие ограничения.

"Люди до сих пор не понимают, с какой угрозой мы столкнулись. Люди до сих пор не хотят сидеть дома. Люди не слушают наших советов и призывов, а это может привести к очень негативным последствиям. Я получил советы из города Ухань. И мы сейчас используем те методы, которые были применены там. Я уверен, если мы воспользуемся рекомендациями сейчас, выиграв время, мы минимизируем последствия распространения болезни. Нам важно не пропустить распространения этой болезни", – заявил мэр Киева в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Ранее о том, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, заявил министр МВД Арсен Аваков. Об этом он написал на своей странице Фейсбук, комментируя опубликованный ранее пост о необходимости введения тотального карантина с более жествими мерами.

Также советник главы МВД Иван Варченко предупреждал о возможности введении комендантского часа и ограничений на передвижение украинцев. А президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

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Киев видео мэр Киева карантин Виталий Кличко обращение

Источник: Сегодня

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