Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве утром в среду, 5 февраля, наблюдаются традиционные пробки. Ситуацию с движением транспорта ухудшает снегопад, накрывший столицу.

По данным сервиса Google Maps, серьезные тянучки наблюдаются на проспекте Бажана, при этом Южный мост свободен.

Скованы пробками Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, мост Патона, Броварский проспект и проспект Освободителей, а также проспект Романа Шухевича. Северный мост в тянучках.

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Также усложнено движение на проспекте Бандеры и по Богатырской, на Подоле и в центре. Кроме того, пробки традиционно на проспектах Победы, Леся Курбаса и Академика Палладина.

Выезды из столичного пригорода также парализованы – в пробках Софиевская Борщаговка, выезд из Крюковщины, Одесская трасса.

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Кроме того, как сообщает "Киевпастранс", в городе задерживается движение трамваев №12, №17 из-за упавшего дерева.

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"Задерживается движение трамваев №12, 17 от Лесная траса – Детский санаторий. В направлении Пущи-Водицы упало дерево. На место вызвано ответственную службу города", - говорится в сообщении.

Также дерево упало на проезжую часть и в центре на перекресте Франко и Хмельницкого.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, что на 5 февраля в столице прогнозируют мощнейший снегопад. Водителей призвали удержаться от поездок на личных авто и пересесть в общественный транспорт. Синоптики не исключают, что в Киеве может выпасть до 10 см снега.

При этом похолодание ожидается по всей Украине. Подробнее смотрите в сюжете:

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

Ранее сообщалось, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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