В Киеве на несколько дней ограничат проезд на улице Академика Заболотного

В Киеве на местном проезде улицы Академика Заболотного, как и на улице Братиславской, на несколько дней частично ограничили движение транспорта, сообщили в КГГА, ссылаясь на данные от "Киевавтодора".

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Там до 25 июля будет проходить средний ремонт. Дорожники обновляют покрытие между домами № 14 и № 90. Отмечается, что ограничения проезда будут введены на дублирующем проезде, а на основной проезжей части проехать можно будет, как обычно – работы там не проводятся.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ограничат движение транспорта по Шулявскому путепроводу на котором ранее перенесли строительство развязки.Коммунальщики будут готовить путепровод к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода. Работы начнутся 9 июля и продолжатся в течение 8-10 дней.

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Напомним, до 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. Также столичные дорожники начали работы еще на одной важной транспортной артерии – на Южном мосту. Там обновляют дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Эти работы будут выполнять преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.

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О том, как ремонтируют столичные дороги во время карантина – смотрите в нашем сюжете:

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