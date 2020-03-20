Метро на карантине: в подземке рассказали, будут ли они закрыты до 17 апреля

В некоторых СМИ появилась информация, что карантин в Киеве будет продлен до 17 апреля и якобы до этого времени будет закрыто столичное метро. При этом ссылаются на работников киевского метрополитена, которым пришло такое распоряжение от начальства.

В киевском метрополитене сайту "Сегодня " сообщили, что данная информация – фейк.

"Мы остановили работу метрополитена согласно распоряжению Кабмина, и там указано, что станции не будут работать до 3 апреля. Других распоряжений не было. А все остальное – фейк", – рассказала сайту "Сегодня " Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Напомним, столичная подземка закрылась для пассажиров 18 марта в 23:00. Метро не будет работать до 3 апреля. Позже появились сообщения о том, что в Киеве рассматривают возможность частично восстановить работу метро. Однако мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал такую инициативу.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, ​​городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта. Но пока их еще недостаточно. Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице.

Ранее о ситуации с общественным транспортом говорили на заседании правительства. Премьер Денис Шмыгаль заявил: несмотря на давку в автобусах, возобновлять движение метро не будут.

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