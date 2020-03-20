Метро на карантине: в подземке рассказали, будут ли они закрыты до 17 апреля

В некоторых СМИ появилась информация, что карантин в Киеве будет продлен до 17 апреля и якобы до этого времени будет закрыто столичное метро. При этом ссылаются на работников киевского метрополитена, которым пришло такое распоряжение от начальства.
В киевском метрополитене сайту "Сегодня " сообщили, что данная информация – фейк.
"Мы остановили работу метрополитена согласно распоряжению Кабмина, и там указано, что станции не будут работать до 3 апреля. Других распоряжений не было. А все остальное – фейк", – рассказала сайту "Сегодня " Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.
Напомним, столичная подземка закрылась для пассажиров 18 марта в 23:00. Метро не будет работать до 3 апреля. Позже появились сообщения о том, что в Киеве рассматривают возможность частично восстановить работу метро. Однако мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал такую инициативу.
Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта. Но пока их еще недостаточно. Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице.
Ранее о ситуации с общественным транспортом говорили на заседании правительства. Премьер Денис Шмыгаль заявил: несмотря на давку в автобусах, возобновлять движение метро не будут.
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