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Жителей Борщаговки в Киеве ожидает новый транспортный коллапс: фото

5 июля, 08:57

Власти наметили капремонт Борщаговской улицы длиной 3,6 км

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Жителей Борщаговки и Отрадного, которых оставили без скоростного трамвая из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, вскоре ожидает новый транспортный коллапс. Власти наметили капремонт Борщаговской улицы длиной 3,6 км.

БОРЩАГОВСКАЯ. Состояние улицы, действительно, ужасающее. Во многих местах прямо посреди дороги ямы глубиной до полуметра, а подземные переходы не ремонтировались десятки лет.

"Переход возле Индустриального моста плохо освящен, асфальт разбит, а в местах, где были чугунные ливневые решетки, лежат деревянные бруски", — жалуется киевлянка Наталья Лазебная.

Не лучше и состояние Индустриального путепровода, в некоторых его местах осыпаются куски бетона.

Планы отремонтировать Борщаговскую появились еще в прошлом году. А в июне этого года КК "Киевавтодор" провела тендер на 649 млн грн на выполнение капремонта. За эти деньги заменят дорожное полотно, поставят новые люки и ливневки, построят велодорожки, а тротуары выложат плиткой. На улице обустроят 9 новых остановок для гортранспорта и... отремонтируют Индустриальный мост. В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нам уточнили, что работы начнутся уже в августе, а закончатся в следующем году. Пока точно неизвестно, где именно стартует ремонт. Ограничивать движение и на улице, и на мосту тоже, к сожалению, будут, но по какой схеме — пока не знают. 

Местные жители почти в отчаянии: как только начался ремонт на Борщаговском путепроводе, их езда на работу превратилась в настоящую пытку из-за бесконечных пробок. А ремонт тут продлится еще полтора года.

"Если начнут ремонт и на Борщаговской улице, нам придется ходить пешком. Транспорт просто остановится", — говорит местный житель Олег Дубовик.

ЭКСПЕРТЫ. После закрытия маршрутов скоростного трамвая №1 и №3, жителям Борщаговки предложили альтернативные автобусы-дублеры №3-Т (от Кольцевой дороги до вокзала) и №4 (от Михайловской Борщаговки до вокзала) и бесплатный трамвай №2 (от Академика Королева к станции "Ромена Роллана"). Правда, с 1 июля за проезд в трамвае №2 стали брать деньги. Люди жалуются и на автобусы.

"Трамвай №2 ходит исключительно по Борщаговке и в центр не едет, а автобусы №3 и №4 всегда забиты, ходят плохо из-за пробки на Борщаговском мосту, и попасть в них в час пик нереально", — возмущается житель микрорайона Анатолий Трухов.

Когда начнут ремонт улицы и моста, скоростной, похоже, ходить еще не будет: в "Киевпастрансе" обещают вернуть трамваи только к 30 сентября.

Эксперты считают закрытие скоростного в таких условиях и добавление ремонта на Борщаговской и Индустриальном, мягко говоря, нелогичным.

"Можно было переложить пути на проезжую часть и так обеспечить движение из Борщаговки в центр, так как трамваи намного вместительнее автобусов и не зависят от пробок, — пояснил "Сегодня" Александр Кава, эксперт по транспорту. — Ремонт Борщаговской улицы при нынешнем графике движения увеличит время проезда в центр города: если сейчас из-за ремонта моста он составляет час, то при ремонте улицы увеличится до двух часов". 

Напомним, Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето. Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег Киев, ремонт, путепровод

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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