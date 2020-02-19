Жизнь после жетонов: шесть способов купить разовый QR-билет в Киеве

В Киеве с 1 апреля муниципальный транспорт полностью переходит на QR-билеты, которые заменят привычные жетоны в метро и талоны в троллейбусах и трамваях. Таким образом, кодом можно будет заплатить за разовую поездку, не покупая транспортную карту.

"Срок действия QR-билета составляет 15 суток. Одноразовый QR-билет можно использовать как в распечатанном виде, так и в электронном – на экране смартфона. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом или распечатанный билет в зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование", – объясняет первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

При этом, приобрести разовый QR-билет можно будет несколькими способами. В КГГА описали каждый из них.

Купить билет в приложении Kyiv Smart City

Нужно зайти в раздел "Купить QR-билет" на главной странице приложения, выбрать количество билетов, заплатить банковской карточкой. После этого QR-код билета появится в разделе "Мои билеты". Если открыть раздел, автоматически откроется актуальной QR-билет. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом в зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".

Купить билет в Личном кабинете киевлянина (https://my.kyivcity.gov.ua)

Необходимо войти в личный кабинет, открыть раздел "Каталог услуг", выбрать "Транспортные услуги" → "Электронный билет" → "Мои билеты" → "QR-билет" → "Купить" → "Добавить в корзину". Купленный QR-билет будет доступен в личном кабинете. Его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте.

Купить билет в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click

Такие терминалы можно встретить как на станциях метро, так и в разных уголках города. Для покупки необходимо выбрать соответствующую услугу в меню и, следуя подсказкам, оплатить билет. О том, придется ли при этом также оплатить комиссию – пока неизвестно.

Адреса терминалов:

https://ibox.ua/map

https://map.easypay.ua:8465/

https://kiev.orgdir.ru/2+click/

Купить билет с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook

Чтобы приобрести QR-билет с помощью чат-бота, нужно выбрать язык общения, принять условия оферты, позволить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию "QR-билет" (Киев), ввести количество билетов, подтвердить уплату (комиссия 3%), выбрать карточку. После оплаты в ответ в мессенджере поступит изображение с QR-билетом. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом в зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использования".

Список чат-ботов:

https://t.me/KyivPayBot

https://t.me/KyivMetropolitenBot

https://m.me/KyivPayBot

https://m.me/KyivMetropolitenBot

Купить билет в кассах метро

По данным КГГА, QR-билет в кассе метро за наличные можно будет купить на нескольких станциях – "Академгородок", "Берестейская", "Шулявская", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Дарница", "Лесная", "Героев Днепра", "Почайна", "Майдан Независимости", "Льва Толстого", "Дворец Украина", "Лыбидская", "Голосеевская", "Васильковская", "Сырец", "Золотые Ворота", "Кловская", "Славутич", "Осокорки", "Харьковская", "Вырлица" и "Красный хутор".

Для использования в метро бумажный билет с QR-кодом необходимо поднести к зеркальной части турникета.

Купить билет в терминале самообслуживания Kyiv Smart Card

"Синие будочки", которые пополняют синие транспортные карты Kyiv Smart Card, также будут продавать билеты с QR-кодом. Для приобретения на главном экране терминала нужно будет нажать на раздел "Купить разовый QR-билет", внести платеж и забрать бумажный талон с кодом.

Кстати, пассажиры наземного транспорта столицы до сих пор не могут пользоваться банковскими картами для оплаты проезда в салонах троллейбусов, трамваев и автобусов. Напомним, в декабре прошлого года столичные чиновники обещали, что такая возможность у пассажиров появится до конца декабря. Увы, этого так и не произошло даже в феврале. Сайт "Сегодня" выяснял, в чем причина.

Ранее сообщалось, что замену жетонам – QR-билеты ввели на 10 станциях метро Киева. Причем, электронный билет на метро можно купить не только в кассе. Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда.

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