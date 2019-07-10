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Белый песок и развлечения: на новый пляж "Троещина" потратили более 13 млн гривен

10 июля, 10:41

Площадь пляжа составляет 1,7 гектара

Фото КГГА
Фото КГГА.

На Троещине в Деснянском районе Киева открыли полностью обновленный пляж, который имеет одноименное название с районом - "Троещина". Кроме расширения акватории пляжа, был завезен чистый песок и построены новые объекты инфраструктуры.

Теперь площадь пляжа составляет 1,7 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Мы открываем новый пляж для жителей Троещины. Раньше это была зона отдыха, которая пользовалась большой популярностью. Поэтому логичным было решение превратить эту зону отдыха в настоящий благоустроенный пляж. Здесь расчищена акватория площадью 1,7 гектара, очищено дно, привезен песок. Очень важно, что здесь есть дорожки для людей пожилого возраста и людей с инвалидностью. Также установлены спортивная и детская площадки. Здесь есть специально отведенное место для пикников. Кроме этого, на берегу ежедневно дежурят спасатели," - рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, который инспектировал ремонт пляжа.

Также Пантелеев добавил, что ежедневно там отдыхает до 15 тысяч людей и главное, чтобы этот отдых был безопасным и удобным на ремонтные работы потратили 13 миллионов гривен. 

Стоит отметить, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку.

Во время проверки выяснили, что и песок в зонах отдыха в этом году не заменяли на новый. А еще на пляжах не хватает туалетов и мусорных контейнеров.

Также киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.


Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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Тег отдых, Киев, пляж, троещина, развлечение

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