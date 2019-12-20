Выходные в Киеве: куда пойти 21-22 декабря

Добрые поздравления с Днем святого Николая 2019 / Фото: Depositphotos

В Киеве – снова выходные. И хотя суббота у многих их нас будет рабочей, это не повод расстраиваться, ведь скоро – новогодние и рождественские "каникулы"! Ну а пока в преддверии праздников самое время отправиться за подарками или побывать на снежном фестивале, который не боится весенней погоды! А еще можно сходить на один из праздничных катков в Киеве. Сайт "Сегодня" подготовил традиционный гид по событиям в Киеве, на многие из которых можно попасть бесплатно

Самый большой маркет подарков Киева (Все.Свои, ул. Десятинная, 12)

В субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, в пространстве на Подоле всех ждут 5 этажей подарков от лучших украинских производителей. Здесь можно будет найти посуду, текстиль, декор для дома, одежду, украшения и многое другое – в том числе украинские деликатесы. После покупок можно будет перекусить на фудкорте и бесплатно упаковать подарки, которые вы приобрели на маркете, а мастера-каллиграфы бесплатно подпишут открытки.

Ярмарка будет работать c 10:00 до 20:00, вход – бесплатный.

Подольская барахолка (Житний рынок, Верхний Вал, 16)

В воскресенье, 22 декабря, здесь можно будет найти вещи, которые будут отдавать за символическую цену или обменяют на что-то интересное. Все это – под живую музыку и дружеское общение. Барахолка будет работать на втором этаже рынка – на месте, где раньше был мебельный магазин и сэконд-хенд, с 12:00 до 15:00. Вход – бесплатный.

Дабл Трипл Snow Fest 2019 (парк под Аркой Дружбы народов)

21 и 22 декабря пройдут соревнования, ради которого в Киев привезли тонны снега. Все ради того, чтобы построить самую большую горку для проведения лыжных и сноубордических соревнований. Ее высота сравнима с пятиэтажным домом, а длинна – с половиной футбольного поля!

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Кроме соревнований, которое будет судить международное жури, будет концерт. Так, в субботу на сцене выступит ТНМК.

Вход – бесплатный.

Праздник Николая от фольк-студии "Правица" (Украинский дом, Европейская пощадь)

В субботу, 21 декабря, в Украинском доме – праздник в украинских традициях! Детей ждет волшебный вечер со сказочным представлением, этническими мастер-классами, играми со Святым Николаем и чертиком Антипком. И конечно же, подарки!

Начало – в 18:00. Стоимость билетов – 200 грн для взрослых и 550 грн для детей.

Новогодний парад (от парка Шевченко до Софийской площади)

В воскресенье, 22 декабря, с 14:00 до 16:00, в столице пройдет необычное действо – первый новогодний парад! В нем примут участие более 300 костюмированных персонажей – эльфов, жонглеров и праздничная платформа со Снежной королевой – Олей Поляковой. Кстати, принять участие в праздничном действе может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться, а также сделать фото в костюме в специальной фотозоне, которая будет находиться в парке Шевченко 22 декабря с 12:00 до 14:00. Обладателей самого креативного новогоднего наряда ждут подарки.

Праздник новогодней игрушки (Центр украинской культуры и искусства, ул. Хорива, 19-В)

В Киеве проходит традиционный праздник новогодней игрушки, который можно посетить на выходных, 21 и 22 декабря. Так, на Подоле можно полюбоваться выставкой рождественской атрибутики и картин, а также старинными елочными игрушками. Также в программе – мастер-классы для детей и взрослых, Зимняя Канцелярия по подписи новогодних открыток, яркая фотозона и новогодняя лавка сувениров ручной работы.

Выставки работают в выходные с 10:00 до 18:00, а в будни – с 10:00 до 19:00, до 28 декабря включительно. Вход – бесплатный.

Напомним, День Святого Николая (19 декабря) вскоре откроет сезон зимних праздников. Сайт "Сегодня" подготовил гид по резиденциям Святого Николая в Киевеи выяснил, сколько будет стоить визит малыша к волшебнику.

19 декабря вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы. По данным КГГА, на общедоступных праздничных локациях запланировано немало зимних развлечений и культурных событий. В каждом из районов – своя программа.

А как выглядит главная елка страны в праздничных огнях – смотрите в сюжете "Сегодня":

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