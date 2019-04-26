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Выходные в Киеве: куда пойти 27-29 апреля

26 апреля, 23:28

Пасхальные праздники в столице принесут много веселья

Католическая Пасха 2019
Католическая Пасха 2019. Фото: Pixabay

В Киеве грядут праздничные "каникулы". В связи с празднованием Пасхи и Дня труда нас ожидает пять выходных: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая. На праздники в столице изменится график работы общественного транспорта, не по обычному расписанию будут работать банки, а все желающие смогут отправиться на пасхальные фестивали, которых в столице будет несколько. "Сегодня" собрали гид по самым ярким пасхальным мероприятиям в Киеве.

Пасхальные праздники в Древнем Киеве (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

27-29 апреля в парке "Киевская Русь" расскажут о глубинном смысле праздника и покажут много интересного. Гостей Древнего Киева будут вовлекать в программу, приглашая на перетягивание каната, в древнеславянские игры и забавы, веселые хороводы. Также здесь пройдет мастер-класс по пасхальному песнопению.

Кроме того, в воскресенье с 12:00 до 14:00 Древний Киев посетит иерей, который освятит возле Васильевской церкви пасхальные блюда для всех желающих в уникальном храме Х века.

Начнется программа со встречи великого киевского князя Владимира с угощениями и сюрпризами. После пасхального хода гостей ожидает насыщенная программа: турнир конных ратников, конно-трюковые шоу, пасхальный вертеп, костюмированная верховая стрельба из лука, феерическое театрализованное шоу с живым вокалом и танцами, фрагменты весеннего мюзикла, реконструкция ведения конно-пешего боя. А после 18:30 будет огненное шоу – стрельба из требушета горящими ядрами.

Стоимость билетов – 250 грн для всзрослых, 150 грн – для студентов и пенсионеров, 60 грн – для детей. Доехать до парка можно на маршрутке от станции метро "Выдубичи", с ее расписанием можно ознакомиться на сайте парка.

Пасхальные выходные с Made in Ukraine (ВДНГ, пр-т Академика Глушкова, 1)

Большая ярмарка товаров от украинских производителей открывает сезон! На центральной аллее ВДНГ с 27 апреля по 29 апреля будет представлен пасхальный декор, одежда, обувь, аксессуары и украшения, а также вкусности, которые идеально подойдут для праздничного стола. Самым юным гостам ярмарки предлагают поучаствовать в квест-охоте за шоколадными пасхальными яйцами и мастер-классах. Вход на ярмарку – бесплатный.

Твоя Пасха Fest (Михайловская площадь)

В воскресенье, 28 апреля, на площади пройдет праздничный фестиваль с большим концертом. Также здесь состоятся праздничный молебен, флешмоб и благотворительная ярмарка, а все желающие смогут сделать яркие фотографии в тематических фотозонах. Вход на фестиваль – свободный.

Пасхальный фестиваль (ул. Малинская, 16)

На площадке неподалеку от Академгородка пройдет праздничный фестиваль, который подойдет как для взрослых, так и для детей. Так, в субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля, можно будет покататься на картинге, пострелять из лука в тире, попрыгать на батуте или поиграть в игры. Вход и все развлекательные локации – бесплатны.

Солнечная Пасха (Центр Украинской Культуры и Искусства, ул. Хорива, 19 В)

В субботу, 27 апреля, можно посетить выставку, посвященную празднику Пасхи, вдохновиться настроением праздника и купить сувениры. В экспозиции – писанки со всего мира, керамика, традиционные куклы-мотанки и живопись. Вход – свободный.

Пасхальные гуляния (Национальный музей архитектуры и быта "Пирогов", ул. Академика Тронько)

В музее под открытым небом можно будет отметить светлый праздник так, как это делали наши предки. Так, 27-29 апреля можно будет посмотреть, как украшали хаты к празднику, устроить небольшой пикник на поляне, а также научиться петь веснянки и гаивки.

В воскресенье в старинных церквях музея пройдут праздничные богослужения и крестный ход, а в понедельник гостей ждет Обливной понедельник.

Ранее в Киеве 25 апреля на Певческом поле открылась ежегодная выставка тюльпанов. В этом году она посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания.

Для создания сказочных клумб использовали 180 тысяч тюльпанов разнообразных цветов и сортов. Кроме тюльпанов, на клумбах можно заметить и другие цветы – петунии, бегонии и другие. Одна из самых ярких композиций – домик Хоббита, она расположена возле лестницы. В этом году при создании цветочных композиций почти не использовали дополнительных декораций – только море цветов. 


Кроме того, в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

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Тег Киев, Пасха, выходные, куда пойти

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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