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Казахи протестуют против выборов: массовые аресты продолжаются

10 июня, 12:30

В Алматы задержаны около ста человек, недовольных результатами президентских выборов

На следующий после президентских выборов в Казахстане, которые ознаменовались массовыми арестами, задержания продолжились.

На центральной площади крупнейшего города республики – Алматы – вышли недовольные результатами народного волеизъявления.

Сотрудники правоохранительных органов начали задержания участников несанкционированного митинга – их грузят в автозаки и увозят.

В одном из автобусов задержанная активистка порезала себе запястье лезвием. Как сообщили полицейские, она вытащила из сумочки лезвие и "нанесла себе порез в район запястья руки", после чего автобус остановили и вызвали к нему медиков. Женщина потеряла сознание, врачи оказали ей помощь.

На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины, а мобильная связь работает с перебоями.

Напомним, что накануне в Алматы и казахской столице Нур-Султане были задержаны порядка пяти сотен человек.

Выборы проводились в связи с отставкой экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который оставил свою должность спустя почти 30 лет правления.


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Тег Казахстан, протест, митинг, алматы, демонстрация, массовые беспорядки

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Интерфакс

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