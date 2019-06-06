Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина не может допустить сползание назад к Российской империи, поэтому все политические силы должны четко выразить свою позицию и относительно предложения о снятии блокады с ОРДЛО, и по европейской интеграции. Об этом заявил Петр Порошенко.

"Красные линии – это "нет" капитуляции, это "нет" расстрелу солдат, "нет" легитимизации оккупации. Если мы не будем защищать сами себя, то мы не можем требовать от других стран такой же адекватной защиты.

Если мы требуем, чтобы продукция предприятий с оккупированных территорий не должна иметь доступ на рынки США и Европейского Союза, а сами из этих украденных предприятий будем покупать продукцию, то это приведет к отмене санкций. Мы должны осознать последствия подобных заявлений и шагов", – подчеркнул Порошенко.

Ранее Петр Порошенко выразил обеспокоенность в связи с тем, что на переговорах контактной группы Минске были рассмотрены возможности снятия экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщалось, на встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая прошла в Минске в среду, 5 июня, были достигнуты договоренности о подготовке нового соглашения об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон и разведении сил в Станице Луганской. Кроме того, контактная группа обсудит вопрос восстановления экономических связей на Донбассе.

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