Некролог. Умер Ли Перри – человек, который изменил лицо музыки

Без Ли "Скратча" Перри история массовой культуры развивалась бы по другому направлению

Ли Перри побывал в Украине с концертами всего единожды. Фото: Facebook

80-летний Рэйнфорд Хью Перри на концертах в Киеве ранней осенью 2015 года напоминал городского сумасшедшего.

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Это был сухонький старичок со сморщенным личиком – никогда не терявшем, впрочем, глумливого выражения, с бородой красного цвета, предельно экстравагантно одетый. На его бейсболке осколки зеркала, приклеенные вручную к козырьку, сверкали среди камушков и каких-то значков. Говорят, что когда он видел на киевских улицах блондинок, то смеялся, как подросток.

Но это никого не смущало – ни красная бородка, ни экзотический внешний вид: все знали, что приехал настоящий шаман ритмов и звуков, а встреча с артистами такого уровня выпадает нечасто. Да что говорить, сам факт выступления в Киеве Ли Перри казался чудом.

Среди живущих гигантов поп-музыки он сделал не меньше, чем Боб Дилан, напитавший песню поэтическим словом, или Пол Маккартни, превративший поп-песню в высокое искусство. Ли Перри был человеком, который придумал новую концепцию звука или, как его называют ценители музыки, саунда. Кроме прочего, именно Ли Перри изобрел стиль даб (dub), ставший основополагающим для развития танцевальной и электронной сцены.

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В узком смысле Ли Перри стоял у истоков регги (reggae) – ямайской танцевальной музыки с особой ритмической структурой и упором на низкочастотный звук бас-гитары. И это в то время, когда в западной поп- и рок-музыке бас-гитара оставалась вспомогательным инструментом вплоть до девяностых годов.

В широком смысле, без Ли Перри история массовой культуры развивалась бы по другому направлению – без феномена хип-хопа, сэмплированной музыки и подпольных рейв-вечеринок.

Ли Перри отличался эксцентричностью на сцене и в жизни. Фото: Facebook

Стиль даб довел ритмические рисунки регги-музыки до абсурдного предела, отсекая от песни все лишнее, что мешало танцам – в первую очередь, слова песни, оставляя чистый ритм, насыщенный звуковыми эффектами эха и реверберации. Такие версии регги-песен ставили на танцплощадках. Дальнейшее уже история: у ди-джеев появился второй проигрыватель, и они начали крутить две пластинки одновременно, создавая новые ритмические рисунки.

Не удивлюсь, если скрэтчинг – искусство "игры" руками на виниловой пластинке – назвали в честь прозвища Ли Перри "Скрэтч", "Задира". Он всегда был возмутителем спокойствия, даже свою регги-группу назвал The Upsetters (собственно, "Возмутители спокойствия").

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Нельзя не упомянуть о том, что ученик Ли Перри, Боб Марли, стал международной сенсацией. Тот самый Боб Марли, с чьим именем теперь навсегда ассоциируется регги как стиль музыки, внешнего вида, жизни в целом.

Они оба, и Ли Перри, и Боб Марли очень сильно повлияли на британскую сцену, откуда влияние их музыки распространилось уже на весь мир. На исходе семидесятых мега-звезды The Rolling Stones выпускали на своем лейбле пластинки регги-музыкантов и не гнушались спеть с ними пару-тройку песен. С другой стороны айсберга, в глухом музыкальном подполье, манчестерцы Joy Division произвели революцию в звучании рок-группы, сделав ритм-секцию ведущей, а гитару, соответственно, задвинув на задний план, как в дабе. Это не преувеличение, что музыка Ли Перри изменила мир.

Разумеется, он мог позволить себе быть эксцентричным: давать бредовые, на первый взгляд, интервью, в которых высмеивал журналистов и прессу в целом, совершать утренние пробежки с мачете в руках или закапывать катушки со свежезаписанной пленкой в землю, чтобы музыка напиталась нужными "вибрациями".

Жаль, что теперь он уже никогда этого не сделает: в возрасте 85 лет Ли Перри умер в больнице города Лусеа на севере Ямайки. Соболезнования его семье выразил премьер-министр страны Эндрю Холнесс.

Напомним, что 12 февраля стало известно о смерти виртуозного джазового пианиста Чика Кориа. После ухода Сесила Тэйлора в апреле 2018 года это самая большая потеря в джазе на сегодняшний день.

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Кроме того, 11 февраля в США на 79-м году жизни умер Ларри Флинт, издатель журнала Hustler, который называют самым массовым порнографическим журналом. Любопытно, что при жизни Флинт прославился не только как скандальный издатель и миллионер, но еще и борец с цензурой.