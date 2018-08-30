Что не так с Киевом

На днях меня спросили, какие строительные скандалы сейчас на слуху. И я, неустанно отслеживающий события на десятках скандальных площадок, на какое-то мгновение впал в ступор.

Наконец выдавил из себя про стройку на Осокорках, где неделей ранее полиция задержала 80 бойцов из разных регионов с оружием, дубинками и ножами. "Наверное, еще Протасов Яр", – подсказал второй адрес собеседник. "Да, Протасов Яр, где неизвестные вырубили сотню деревьев, а местные жители организовали круглосуточное дежурство, чтобы защитить от застройки три гектара зеленых насаждений", – согласился я, а у самого в голове каша из строительных скандалов, и я пытаюсь вспомнить, какие из них самые-самые последние. Нет им конца: они появляются и продолжаются годами, периодически вспыхивая с новой силой.

Все активисты желают одного и того же: уменьшить высотность и плотность застройки, прекратить строительство в застроенных кварталах, чтобы увеличить площади внутриквартальных зеленых зон, парков, скверов, рекреационных зон общего пользования, пересмотреть скандальные решения прежней власти, а также проектные решения и разрешения на строительство. Земельные участки скандальных новостроек использовать для социальных и общественных нужд. Причем обязательно – с учетом мнения местных жителей.

Но "главный архитектор" уже на протяжении не одного десятка лет – строительный комплекс, который навязывает горожанам свою волю и интерес. А корни больших проблем – в отсутствии градостроительной документации.

В ноябре 2013 года Киеврада приняла Программу создания (обновления) градостроительной документации в городе Киев. В соответствии с ней уже при новой власти начали разрабатывать детальные планы территорий (ДПТ). Они призваны задавать особенности застройки для конкретно взятых районов, а застройщики обязаны свято их соблюдать. Активная разработка ДПТ в Киеве началась три года назад.

Однако активная общественность воспринимает детальные планы территорий, которые принимает Киеврада, в основном негативно – грубо говоря, как формализацию распила Киева. Они разрабатываются за средства самих застройщиков (при этом часто доля земельного участка инвестора в территории ДПТ составляет 4-5 процентов). Их инвестиционные намерения и общественные интересы, в первую очередь, в размещении детских садов, школ и инженерных сетей, чаще всего не совпадают.

Подобные документы во всем мире создают за средства бюджета: считается, что на процессы создания градостроительной документации инвесторы влиять не должны. Их дело – купить участок и развивать его в соответствии с той документацией, которую разработал город с учетом интересов горожан. Обязательным условием должно быть соблюдение нормативов – плотности населения, размещения социально необходимых объектов, прежде всего детских садиков и школ, строительства городских улиц и транспортных развязок, организации паркингов и зеленых зон.

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Но дело не только в этом. ДПТ призваны детализировать Генеральный план. А его в Киеве почти что нет. Настолько давно, что еще президент Виктор Ющенко в 2008 году издал Указ, которым рекомендовал в целях сохранения культурного наследия, улучшения условий жизнедеятельности и транспортной инфраструктуры пересмотреть Генплан Киева. В том же году началась разработка нового основного градостроительного документа столицы.

А если по порядку, то градостроительная политика должна включать разработку нормативной базы, утверждение обновленного историко-архитектурного опорного плана, утверждение границ и режимов охранных зон памятников архитектуры и исторических ареалов. Затем – утверждение Генерального плана Киева и после него – Зонинга, в котором будут четко установлены регламенты и допустимые параметры нового строительства и реконструкции. И, наконец, постоянный мониторинг и контроль за соблюдением этих правил.

Действующие на сегодня нормативы о разработке историко-градостроительных обоснований придуманы в интересах застройщиков: они успешно получали разрешение на любое строительство, в том числе и небоскребов в историческом центре Киева.

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То же и с нормативами по плотности, допускающими максимум до 450 человек на гектар, но не ограничивающими ее возможное повышение при наличии соответствующего обоснования. Поэтому есть в Киеве места, где плотность и тысяча, и две тысячи человек на гектар без соответствующей инфраструктуры. В столице это проблема уже не столько центра, сколько множества новых жилых комплексов.

Наиболее действенным документом для города, с учетом европейского опыта, является Зонинг (План зонирования территории), которым устанавливаются четкие регламенты использования территории в каждом квартале с учетом его исторических параметров.

Проект Зонинга центральной планировочной зоны Киева, где сосредоточено наибольшее количество памятников культурного наследия и сохранилась бесценная историческая фоновая застройка со своим масштабом, параметрами и планировкой, Институт Генплана Киева разработал еще в конце 2015 года. Изначально, как того требует законодательство, на общественные слушания этого проекта Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации выделял месяц, но, по требованиям общественности, они несколько раз продлевались.

Прошло два с половиной года, а работа над проектом Зонинга не может возобновиться, пока не утвержден историко-архитектурный опорный план (ИАОП) с границами и режимами охранных зон памятников культурного наследия и исторических ареалов. (Он, в свою очередь, станет частью Генплана). ИАОП с 2009 года разрабатывал-обновлял-перерабатывал Институт культурного наследия Министерства культуры Украины. Сейчас, после всех согласований, его окончательный вариант третий месяц ждет своего утверждения в Минкультуры.

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А пока сложилась вполне логическая цепочка: нет историко-архитектурного опорного плана – нет Генплана – нет Зонинга. Строительные скандалы становятся неотъемлемой частью жизни города.