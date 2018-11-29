"Младенцы на завтрак": эксперт объяснил скандальное заявление Путина об Украине

Сегодня, 12:25

Президент РФ пытается переложить ответственность за морскую агрессию против Украины на Запад и Киев

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

За скандальным заявлением президента РФ Владимира Путина о "младенцах на завтрак" для властей Украины скрывается традиционная пропагандистская тактика Кремля по оправданию агрессивных действий России против Украины с перекладыванием ответственности за агрессию на Киев и страны Запада. Причем российский лидер продолжает давить на то, что в экономических проблемах россиян якобы виновны США, западные партнеры Украины и украинская сторона, а не само руководство РФ.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"За действиями Путина, этим наглым и циничным поведением в ситуации с захватом украинских моряков, скрывается намерение жестко наказать Украину и украинцев за абсолютно правомерные намерения и требования относительно Азовского моря – пользования азовской акваторией, как это должно быть в соответствии с нормами международного права. Украина имеет право использовать Азовское море. Кроме того, за этим высказыванием Путина стоит то, что он пытается уверенно доказывать: эскалация конфликта якобы инспирирована Западом, что якобы за Азовским кризисом стоят западные страны, какое-то мнимое и конспирологические "мировое закулисье", которое, мол, и заставляет украинское руководство идти на эскалацию и разжигание этого конфликта. Это – последовательная тактика Кремля перекладывания проблемы с больной головы на здоровую, когда россияне осуществляют какое-то агрессивное действие, нарушают международное право, делают что-то неправомерное против Украины, а обвиняют в этом украинскую сторону. В Кремле настаивают на тезисе, что якобы украинцы сознательно по установке Запада (из Вашингтона) устроили эту провокацию, чтобы против России были введены дополнительные санкции, РФ обвиняли в преступлениях и т.д. Но это совершенно не соответствует действительности! Это никакая не провокация Украины, а плановый переход украинских кораблей, на что мы имеем полное право и что мы должны были делать точно без согласований с РФ", – объяснил эксперт.

По его словам, Россия пытается представить переход украинских катеров на Азов как пересечение якобы российской границы в Крыму, которую не признает никто из цивилизованных стран мира, кроме самой России и государств-сателлитов РФ вроде Сирии.

"Россияне же пытаются это подать как нарушение "границы" и как провокацию против РФ, инспирированную Западом. Отсюда и такие заявления Путина, что за этим всем стоят западные страны. Это все вкладывается в российскую риторику, когда Москва пытается объяснить причины неблагоприятного и негативного экономического состояния в России, оправдать причины больших проблем в экономике и политике РФ, тем, что за всем этим якобы стоят Америка и весь Запад, которые якобы не дают россиянам "вставать с колен". Поэтому у РФ всегда есть "виновные" – американцы, украинцы и еще кто-то. У России получается, что невиновно только российское руководство, которое само и является причиной кризиса в России. Кремль такая пропаганда устраивает, отсюда и такие высказывания Путина", – уточнил Мусиенко.

Как сообщалось, накануне Путин обвинил власти Украины и украинского лидера Петра Порошенко в провокации в Азовском море, которую сами же устроили российские военные. При этом глава Кремля в контексте Азовского кризиса и реакции Запада на агрессию РФ заявил, что украинские власти якобы могут "попросить на завтрак младенцев", которых им, "наверное, подадут".

Напомним, по данным СБУ, россияне напали на три судна ВМС ВСУ 10-тью кораблями, вертолетами и самолетами. В украинской спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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