Путин впервые прокомментировал ситуацию в Азовском море и военное положение в Украине (дополнено)

Президент России Владимир Путин обвинил власти Украины и украинского лидера Петра Порошенко в провокации в Азовском море, которую сами же устроили российские военные. Об этом он заявил, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

По его мнению, Киев якобы был заинтересован в сложившейся ситуации, чтобы ввести особый режим в стране под выборы. Хотя, стоит напомнить, Порошенко четко давал понять, что военное положение не повлияет на проведение выборов и поэтому сократил его срок до 30 дней.

Президент РФ уверен, что у Порошенко якобы нет шансов на будущих выборах, и он "обостряет ситуации и создает препятствия для своих конкурентов".

"Что касается инцидента в Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Небольшой инцидент в Черном море, и ввели военное положение. Ну явно это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт", – сказал Путин.

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Российского лидера удивляет ситуация, что из инцидента с нападением россиян на украинские корабли на Азове 25 ноября "раздули скандал", а после аннексии Крыма Россией Киев и то якобы слабее реагировал.

"Произошел инцидент на Черном море. Это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году? Тогда Крым решил присоединиться к России – это же совсем другая история, масштабная…", – отметил он.

Путин также напомнил, как в сентябре украинские корабли уже проходили под Крымским мостом и все прошло спокойно.

"Они полностью исполнили договоренности и требования: сообщили, в каком составе идут, куда идут, кто идет. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовском море. Что произошло сейчас? Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды. Обращаю внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись до присоединения Крыма к Российской Федерации, в том месте, где эти территориальные воды были всегда именно как российские территориальные воды. На предложения взять лоцмана – им все равно после нарушения нашей границы предложили взять лоцмана – молчание, вообще никак не отвечают", – добавил президент РФ.

Как заявлял сам Порошенко, Путин больше не скрывает, что это был его приказ расстрелять корабли Украины. В соответствии с международным правом – это прямой акт агрессии, отметил глава государства.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 24 моряка оказались в заложниках.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.