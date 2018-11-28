В сети жестко высмеяли заявление Путина о "младенцах на завтрак" для властей Украины

Сегодня, 15:54

Дерзкое заявление президента РФ вызвало бурю возмущенных комментариев соцсетей


Слова президента России Владимира Путина о том, что украинские власти могут "попросить на завтрак младенцев", которых им, "наверное, подадут", вызвали бурю негодования, насмешек и шуток в социальных сетях.

Цитату хозяина Кремля привел в своем Twitter привел пропагандист Дмитрий Смирнов, а сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии.

"Киевские власти активно продают антироссийские настроения. У них ничего другого нет, и все им сходит с рук. Если завтра они захотят есть младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – поведал Путин на форуме "Россия зовет".

Вскоре появился ироничный ответ на эту реплику от советника президента Украины и главы украинского Минобороны, волонтера Юрия Бирюкова.

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Напомним, ранее Путин обвинил власти Украины и украинского лидера Петра Порошенко в провокации в Азовском море, которую сами же устроили российские военные.

Напомним, по данным СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Россия, Путин, Украина
Источник:

"Сегодня"

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